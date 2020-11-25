Матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне

Ньон, 25 декабря. Все поединки двух клубных европейских футбольных турниров начнутся с минуты памяти молчания в связи со смертью лучшего игрока 20-го века Диего Марадоны.

Руководство УЕФА приняло решение почтить минутой молчания память чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны перед матчами Лиги чемпионов и Лиги Европы. Экс-игрок сборной Аргентины скончался в 60-летнем возрасте. Причиной смерти одного их самых известных нападающих в истории футбола стал сердечный приступ. За несколько недель до этого он был выписан из медицинского учреждения.

Президент Аргентины Альберто Фернандес уже сообщил, что в стране объявлен трехдневный траур. Информации о месте и дате похорон Марадоны пока не поступало.

Ранее ФАН сообщал о последнем интервью покойного Диего Марадоны одному из аргентинских изданий. В нем великий игрок отдал должное футболу.