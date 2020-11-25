Власти Японии планируют вдвое увеличить субсидии на электрокары

Токио, 25 ноября. Правительство Японии рассматривает вопрос об увеличении в два раза субсидий на покупку электромобилей, сообщает газета NHK World Japan.

Новая система поддержки использования экологически чистых видов транспорта может начать действовать уже в 2021 году. Расходы на нее предусмотрены в третьем дополнительном бюджете на текущий финансовый год, завершающийся 31 марта 2021 года.

Сейчас японцы при покупке электрокаров могут рассчитывать на компенсацию в размере 400 тысяч иен (около 3,8 тысячи долларов). Эти выплаты планируется увеличить вдвое, но при условии, если для зарядки аккумулятора используются возобновляемые виды энергии, когда дом или офис оснащен солнечными батареями.

Однако, как отмечают журналисты, на данный момент возобновляемые виды энергии стоят дороже традиционных. Субсидии также рассчитаны на стимулирование развития «зеленой» энергетики в стране.

Три японских банка совместно с брокерскими компаниями, операторами связи и предприятиями торговли ранее выступили с инициативой создания пилотной программы по развертыванию негосударственной цифровой иены.