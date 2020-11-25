Астроном-любитель нашел предполагаемый источник сигнала из космоса

Москва, 25 ноября. Астроном-любитель Альберто Кабальеро смог отследить предполагаемый источник загадочного космического радиосигнала «Wow!».

Ученые обнаружили его еще в 1977 году. Этот сигнал могли послать разумные существа, живущие на экзопланете, которая вращается вокруг звезды солнечного типа. Послание направили инопланетяне. Именно из такого положения исходил Альберто Кабальеро. Сигнал длится всего 72 секунды.

Астроном попытался найти звезды в общедоступной базе данных Gaia, которые бы находились в той точке неба, откуда пришел неизвестный ученым сигнал. Таким требованиям соответствует звезда 2MASS 19281982-2640123. Именно оттуда могло поступить на Землю послание.

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» поставит рекорд по количеству дней, проведенных на Международной космической станции. Предыдущий рекорд принадлежит «Прогрессу М-17». Он пробыл на МКС 337 суток. «Прогресс МС-14» проведет в космосе 370 суток.