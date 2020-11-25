Партия Тимошенко осталась без государственного финансирования

Киев, 25 ноября. Партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» осталась без государственных денег. Так решило Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

Партия перестала получать деньги в четвертом квартале 2020 года. «Батькивщина» пытается оспорить решение агентства. Партия обратилась с соответствующим иском в суд.

Сообщается, что объединение Тимошенко допустило ряд нарушений. Так, у него не было одного из городских отделений, отсутствовали сведения о долгах перед компаниями. Также указанный доход доноров не соответствовал размеру их взносов. Финансирование возобновят в том случае, если нарушения будут устранены.

Федеральное агентство новостей также писало, что украинцы возмутились новой внешностью Юлии Тимошенко. Депутат сделала пластику губ.