Москва, 25 ноября. Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин рассказал об исключительности Диего Марадоны и вспомнил свою встречу с легендарным спортсменом на поле.

Марадона, по словам Галямина, был высококлассным футболистом. Его можно назвать одним из 15 лучших игроков столетия, добавил защитник. Он также напомнил, что аргентинский спортсмен становился лучшим игроком мира в течение семи лет — это был расцвет его карьеры.

Однако футболиста погубил его не самый аскетичный образ жизни, который негативно сказался на его здоровье. Когда Галямин играл в матче против «Севильи», Марадоне было 30 лет, он слегка располнел, но не утратил своей исключительности.

«Он был не в самой лучшей форме. Но все равно было видно, что футболист выдающийся. Таких футболистов мало и их можно по пальцам пересчитать», — заключил футболист в беседе с изданием «Слово и Дело».

О смерти бывшего капитана и тренера аргентинской сборной стало известно Федеральному агентству новостей. Марадона скончался от остановки сердца после сердечного приступа на 61-м году жизни.