Актриса и певица Есенина рассказала о жизни в пандемию: «Нет перспективы»

Санкт-Петербург, 25 ноября. Актриса театра «Ленком», эстрадная певица Елена Есенина рассказала ФАН о том, как пандемия повлияла на ее карьеру и творчество.

«Раньше у меня было очень много амбиций и планов, но пандемия воздействовала на меня психологически. Дело не в том, что я боюсь заболеть. Мне вообще кажется, что я уже переболела, хотя все тесты были отрицательные. Нет какой-то перспективы», — пожаловалась актриса.

Есенина отметила, что в кино успеха и славы можно добиться быстро, но пандемия изменила ее взгляды на карьеру.

«У меня должны быть цели, планы, я должна точно понимать, что будет через месяц, через два. А когда нас посадили по домам, все сломалось, все разрушилось: все мои стремления. Я стала спокойнее относиться к карьерным делам», — призналась артистка.

По словам Есениной, и с музыкальным творчеством в этом году дела обстоят не очень хорошо.

«Мне было непросто в этом году настолько, что песни не писались», — констатировала она.

Несмотря на пандемию и творческие проблемы, артистка продолжает играть главные роли в театре «Ленком» и быть счастливой мамой двух детей. Она известна как исполнительница ролей в культовых спектаклях театра: «Пролетая над гнездом кукушки» в постановке Александра Морфова, «Юнона и Авось» в постановке Марка Захарова.

Есенина пела дуэтом с такими известными артистами, как Лев Лещенко, Дмитрий Маликов, Валерия. Слушателям очень полюбились песни, которые она исполнила совместно с Юлией Проскуряковой.

Пандемия коронавируса непосредственно коснулась и семьи другой известной актрисы — звезды сериала «Счастливы вместе» Дарьи Сагаловой. Артистка, как и ее близкие, переболела COVID-19 и стала искать плюсы в самоизоляции.