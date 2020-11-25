Путин погладил фигурку орла в ходе совещания с главой «Роснефти»

Москва, 25 ноября. Президент РФ Владимир Путин погладил двуглавого орла во время заседания с председателем совета директоров компании «Роснефть» Игорем Сечиным.

Инцидент произошел во время отчета Сечина о реализации проекта по освоению района нефтедобычи «Восток Ойл» и реконструкции судоверфи «Звезда». Момент, на котором российский лидер гладит гербовую фигуру, попал в объективы камер представителей СМИ.

Речь идет об изображении двуглавого орла на подставке для канцелярских принадлежностей, которая находилась на столе президента в ходе совещания. Путин левой рукой аккуратно поглаживал герб, пока слушал отчет. Многие увидели в этом жесте скрытое одобрение в связи с услышанным.

Сечин рассказал о планах «Роснефти» в ходе XIII Евразийского экономического форума, пишет Федеральное агентство новостей. По его словам, мощность порта для проекта «Восток Ойл» может составить 100 млн тонн нефти.