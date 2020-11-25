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Главный тренер сборной Украины назвал Марадону легендой футбола

Главный тренер сборной Украины назвал Марадону легендой футбола

Киев, 25 ноября. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил скончавшегося спортсмена Диего Марадону за неоценимый вклад в развитие футбола.

Лучший бомбардир в истории украинской сборной назвал аргентинца легендой футбола.

«Вы всегда дарили мне эмоции и улыбки. Ничто не может стереть то, что вы сделали для всех, кто любит футбол. Покойся в вечном мире, легенда», — написал Шевченко в Instagram.

Главный тренер сборной Украины назвал Марадону легендой футбола

Звезда мирового футбола умер от сердечного приступа 25 ноября в Сан-Андресе. Спортсмена пытались спасти несколько карет скорой помощи, однако усилия медиков не привели к результату. Родственники пока не объявили дату и место прощания с Марадоной.

Соболезнования близким футболиста принесли уже многие спортсмены по всему миру. Футбольный клуб «Наполи» назвал смерть Марадоны сокрушительным ударом.

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