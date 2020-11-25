Главный тренер сборной Украины назвал Марадону легендой футбола

Киев, 25 ноября. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил скончавшегося спортсмена Диего Марадону за неоценимый вклад в развитие футбола.

Лучший бомбардир в истории украинской сборной назвал аргентинца легендой футбола.

«Вы всегда дарили мне эмоции и улыбки. Ничто не может стереть то, что вы сделали для всех, кто любит футбол. Покойся в вечном мире, легенда», — написал Шевченко в Instagram.

Звезда мирового футбола умер от сердечного приступа 25 ноября в Сан-Андресе. Спортсмена пытались спасти несколько карет скорой помощи, однако усилия медиков не привели к результату. Родственники пока не объявили дату и место прощания с Марадоной.

Соболезнования близким футболиста принесли уже многие спортсмены по всему миру. Футбольный клуб «Наполи» назвал смерть Марадоны сокрушительным ударом.