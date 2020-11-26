Возможность обзавестись здоровым потомством, радоваться каждому шагу малыша, вместе с ним расти и развиваться — таковы планы многих женщин. Однако на пути воплощения этих желаний в жизнь могут возникнуть не всегда очевидные препятствия, связанные с отклонениями и заболеваниями женской репродуктивной системы. Современные реалии порождают много стрессовых ситуаций, которые влияют на функционирование наших органов. Ряд заболеваний связан с неправильным функционированием желез внутренней секреции, а также с нарушенным метаболизмом. Протекание этих заболеваний сильно разнится, кто-то знает о них и компенсирует различными способами, а кто-то задумывается об этом лишь после долгого периода бесплодия.

Сегодня речь пойдет об одном из таких заболеваний — синдроме поликистозных яичников. Поможет нам разобраться с его особенностями эксперт ФАН — врач-гинеколог, руководитель Центра гинекологии, онкологии, репродуктивной и эстетической медицины Клинической больницы «Медси» в Отрадном, к. м. н., заведующая отделением лазерных методов лечения Екатерина Жуманова.

Что такое поликистоз яичников и почему он возникает?

Поликистоз яичников или, другими словами, синдром Штейна-Левенталя и синдром поликистозных яичников (сокращенно — СПКЯ), по приблизительным подсчетам, можно обнаружить примерно у каждой десятой женщины. Как возникает данное заболевание, до сих пор не ясно, одна из версий — передача его по наследству. Поликистоз можно разделить на первичный, который встречается у юных представительниц прекрасного пола, и вторичный — им страдают уже дамы среднего возраста.

По наблюдениям врачей, существуют определенные факторы, которые могут провоцировать возникновение поликистоза: инфекции, перенесенные в детском возрасте, плохо пролеченные воспаления репродуктивной системы, интоксикация, а также травмы и стрессы. Поскольку это заболевание встречается все же чаще у женщин репродуктивного возраста, то остро встает вопрос о сохранении способности к деторождению, восстановлении здоровья и применении самых современных методов диагностики и лечения.

«Синдром поликистоза яичников — гинекологическое заболевание, которое выявляется у женщин репродуктивного возраста, чаще всего при невозможности забеременеть, то есть это эндокринное бесплодие. При данном синдроме происходит разрастание доброкачественных тканей внутри половых желез и яичников. Родители, в частности мамы девочек-подростков, должны внимательно относиться к нарушениям менструального цикла у девочек и при неоднократном повторении сбоев обращаться к врачу», — настоятельно рекомендует Екатерина Жуманова.

Как выявить СПКЯ?

Процесс диагностики синдрома состоит из нескольких этапов, на первом врач предложит пациентке подробно описать историю возникновения неприятных симптомов. Учитывается генетическая предрасположенность, уточняется, кто из близких родственниц болел поликистозом. Далее необходимо исследовать гормональный профиль — уровень инсулина, глюкозы. Обязательно рассчитывается индекс массы тела, а также производится ультразвуковое обследование органов малого таза. Во время консультации врач-гинеколог сам назначит, в какое время цикла нужно пройти те или иные диагностические процедуры.

УЗИ — обязательный этап при подозрениях на СПКЯ. При обнаружении патологий в области яичников врач во время обследования видит, во-первых, изменение размера этих органов, а во-вторых, количество фолликулов — в норме или выше нормы. Чтобы сделать заключение, пациентке назначат не одну процедуру УЗИ, а три — в начале цикла, в середине и во второй половине.

Как понять, что у женщины СПКЯ? Существуют ли какие-то внешние признаки болезни?

Для клинической картины поликистоза могут быть характерны следующие проявления:

нарушения менструации, цикл может быть слишком длинным или, наоборот, коротким; выделения обильные или скудные по сравнению с обычными; промежуток между месячными может настолько удлиниться, что наступает аменорея;

на теле наблюдается рост волос в области спины, живота, груди и подбородка;

вес тела увеличен, (если измерять индекс, то он будет больше 30);

на бедрах становятся заметны растяжки, стрии;

сильнее обычного выпадают волосы, ногти становятся ломкими;

на коже явственно проступают угри.

Как лечится поликистоз яичников? Можно ли лечить СПКЯ народными средствами?

Чем раньше будет выявлено заболевание, тем прогноз на излечение оптимистичнее. При поликистозе цена здоровья — это возможность забеременеть и родить ребенка, поэтому запущенная болезнь приводит к бесплодию.

Случаи излечения от поликистоза, так называемый благоприятный ответ придатков при использовании народных методов, известны. Принципы народного лечения — это диета и спортивная нагрузка. Чаще всего врачи рекомендуют параллельно принимать гормональные препараты и витамины.

Перечислим некоторые методы лечения синдрома от профильных специалистов:

если у пациентки, очевидно, избыточный вес, ей рекомендуется проследить за питанием и увеличить физическую активность, то есть привести в норму жировой баланс;

выявленный дисбаланс гормонального уровня нужно компенсировать оральными контрацептивами;

убрать антиандрогенный эффект;

откорректировать уровень инсулина специальными препаратами, например, метформином;

Медикаментозным лечением не всегда удается достигнуть нужных результатов, поэтому врач может предложить пациентке прибегнуть к оперативному вмешательству, основная цель которого — лапароскопия и дриллинг яичников.

Екатерина Жуманова подчеркивает важность соблюдения правил половой гигиены, особенно в случае генетической предрасположенности к поликистозу:

«Мы не можем рассчитывать на профилактику данного заболевания, но в наших силах вовремя выявлять и лечить инфекционные заболевания и при первых же внешних симптомах обращаться к врачу».

Может ли поликистоз яичников быть связан с психосоматикой?

Поскольку поликистоз — это изменения в яичниках, то психосоматическая природа синдрома связана с такими понятиями, как женское созидание, женская самооценка, беременность и рождение ребенка. При данном диагнозе специалист по психосоматике обратит ваше внимание на то, как комфортно вы ощущаете себя в женском теле, как проявляется ваша женская самоидентификация. Современное общество делегирует женщине не совсем традиционные для женской роли функции, поэтому киста на яичнике может символизировать стремление сравняться в правах с мужчиной. Некоторые эксперты в области психосоматики трактуют поликистоз как «сомнение» женской репродуктивной системы: а точно ли к женскому полу принадлежит этот организм?

Еще одна психологическая причина синдрома — страх забеременеть, страх оказаться в ситуации беспомощности, ведь в период вынашивания ребенка женщина очень нуждается в сторонней поддержке. Репродуктивная система получает сигнал остановить выработку жизнеспособных яйцеклеток, которые и созревают в яичниках, поэтому при подобной дисфункции в организме пациентки можно наблюдать переизбыток мужских гормонов. Хорошая новость состоит в том, что на сегодняшний день психосоматика поликистоза хорошо изучена и опытный специалист обязательно выявит психологическое происхождение этого недуга и предложит лечение.

Истории успеха женщин, излечившихся от поликистоза

Позитивный опыт пациенток Центра гинекологии, онкологии, репродуктивной и эстетической медицины Клинической больницы №1 «Медси» в Отрадном поможет настроиться на позитивный исход при лечении поликистоза. Обратившиеся в клинику девушки и женщины могут рассчитывать на полный цикл врачебного надзора — от получения консультаций у различных специалистов до наблюдения в послеоперационный период, если хирургическое лечение необходимо.

Как уже говорилось выше, по данным исследований в нашей стране и за рубежом, синдром поликистоза яичников встречается примерно у 6-9% женщин детородного возраста. При нарушенном менструальном цикле частота пациенток с СПКЯ составляет от 50% и до 90%. В клинику женщины обращаются с большой надеждой восстановить свое репродуктивное здоровье и получают здесь высококвалифицированную помощь. Практика «Медси» показывает, что даже самые сложные ситуации при СПКЯ можно разрешить.

История Светланы

Пациентка Светлана, возраст 32 года, замужем, беременность не наступает в течение 5,5 года при отсутствии контрацепции и регулярной половой жизни. Проверяются одновременно оба супруга, поскольку брак первый и нет опыта рождения детей. Исследования репродуктивных органов мужа, отклонений не выявили, спермограмма в пределах нормы. После детального расспроса выяснилось, что у женщины случались постоянные задержки менструаций, иногда до 60 дней, и такая ситуация сложилась с 14 лет. За последние четыре года пациентка прибавила в весе примерно 30 кг, индекс массы тела показал 31 при соблюдении правильного режима питания. Вместе с этим произошли и внешние изменения: высыпания в виде акне на лице, оволосение на лице и вокруг сосков. Регулярные посещения косметолога устраняли избыток волос ненадолго. Тщательно проведенная диагностика — анализ крови на гормоны, инсулин и наличие витамина D, УЗИ малого таза и другое, — показали повышенный уровень андрогенов, невысокий уровень эстрогенов и достаточно высокий инсулин. Витамина D в организме также было недостаточно.

Результаты УЗИ в первую фазу цикла, шестой день, выявили увеличение яичников в два раза, а толщина эндометрия на 14 день не соответствовала фазе цикла. Овуляция не наступала по причине отсутствия доминантного фолликула. Поставлен диагноз — первичное бесплодие, синдром поликистозных яичников, гиперандрогения, олигоановуляция.

Поскольку у пациентки наблюдалось нарушение баланса жировой ткани в организме, ей было рекомендовано пересмотреть питание и режим физической активности. Медикаментозное лечение включало гормональную терапию в течение трех месяцев для восстановления гормонального дисбаланса, препарат для снижения инсулина — метформин и препарат устраняющий дефицит витамина D — аквадетрим.

После трех месяцев терапии под контролем врачей женщина смогла похудеть на 15 кг. Прекратился рост волос на лице и груди, очистилась кожа на лице. Овуляция после отмены гормональной терапии, к сожалению, не наступила, и после совещания врачей пациентке предложили лапароскопию — дриллинг обоих яичников. Оперативное вмешательство принесло свои плоды: через пару месяцев пациентка забеременела. Весь срок долгожданной беременности женщина наблюдалась у специалистов центра. Сегодня пара воспитывает здорового мальчика.

Этот пример наглядно демонстрирует слаженную работу целого коллектива медиков, без взаимодействия и согласованных действий которых невозможно воссоздать целостную картину болезни и предложить оптимальное лечение. Вся цепочка действий — от диагностики у врача амбулаторного отделения до работы врачей-гинекологов и хирургов — помогла достичь успешного результата. Помимо человеческого фактора, также очень важна политика медицинского учреждения в плане оснащения специалистов самым современным оборудованием и применением передовых методик, в том числе, и «быстрого пути» (fast-track) в хирургии, а также обязательное обучение персонала этим методикам и общий высокий уровень компетенции врачей.