Министр обороны Израиля саботировал визит делегации своей страны в Судан

Как сообщает издание «Едиот Ахронот», 24 ноября, министр обороны Бенни Ганц отказался включить офицеров армии обороны Израиля в состав миссии, которая вчера должна была начать серию встреч с властями Судана. Руководит делегацией Реувен Азар, глава отдела Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку, Африке и специальным контактам, также известны, как «Маоз».

Свой отказ в просьбе премьер-министра Бенни Ганц объяснил тем, что никто из его подчинённых не будет присутствовать на территории Судана, пока правительство этой республики не признает государство Израиль, и между странами не будет заключён мирный договор.

Не добавляет ясности ситуации и заявление, которое сделал председатель правительства Судана Фейсала Мохаммед Салех. По его словам, Кабинет министров республики не располагает никакой информацией по поводу визита израильской делегации в страну.

На данный момент никаких комментариев от официальных лиц Израиля не последовало. Лишь один сотрудник отдела планирования сообщил Reuters, что поездка должна была начаться на прошлой неделе, но ее перенесли из-за проблем с логистикой.

Запланированное мероприятие могло стать первым визитом израильской делегации на территорию Судана. Это стало возможным после того, как президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал правительству республики исключение страны из списка государств-спонсоров терроризма и снятие санкций в обмен на нормализацию отношений с Израилем, власти которого подчёркивают, что в состав миссии будет входить большое количество специалистов в самых различных сферах деятельности, а сам визит не будет носить политический характер.