Конференция переводчиков из России и Сирии прошла в Дамаске

Первая конференция по вопросам обучения специалистов и улучшения переводов между русским и арабским языками прошла в Дамаске. Как проходил обмен опытом среди российских и сирийских специалистов — читайте в материале специального корреспондента ФАН.

Участники встречи обсудили важность понимания особенностей культуры народов для избегания возможных ошибок при переводе, особенно литературных или научных текстов. Отмечается, что особое внимание при переводе необходимо уделять и детской литературе, поскольку она имеет определенную стилистику.

Глава отделения русского языка в Дамасском университете Мамдух Абу Луи рассказал, что мероприятие имеет большое значение для развития взаимоотношений между Россией и Сирией.

«Совместная работа российских и сирийских переводчиков началась в XIX веке. Тогда наши специалисты начали переводить произведения Льва Толстова. Всем этим занимались и ученики русских школ, которые переехали в Сирию и Ливан», — рассказал он.

Прошедшая конференция позволит познакомить специалистов двух государств с уже достигнутыми успехами как индивидуальных переводчиков, так и профильных компаний. Кроме этого, мероприятие поможет наладить преподавание русского языка арабам в различных сирийских учебными заведениями. После получения этих знаний студенты смогут продолжить обучение в российских университетах.