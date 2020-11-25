Американист предсказал политическое будущее Трампа

Президент США Дональд Трамп в случае своего ухода из Белого дома может заняться строительством самой сильной со времен американской гражданской войны «третьей партии» и фактически уничтожить Республиканскую партию. Такое мнение в интервью ФАН высказал специалист по внутренней и внешней политике США Дмитрий Дробницкий.

Настроения среди консервативных избирателей в Штатах складываются таким образом, что во многом они ассоциируют себя не с Республиканской партией, а именно с Трампом, отметил эксперт.

«С одной стороны, Трамп сделал Республиканскую партию под себя. Но с другой стороны, если у него возникнет желание выйти из партии, то потенциально за ним, особенно после произошедшего в 2020 году, может встать большая армия избирателей», — обратил внимание Дробницкий.

Воспользуется ли Трамп этой возможностью? Это зависит от многих обстоятельств, обязательными условиями которых является пребывание самого Трампа в политике, считает собеседник ФАН. В СМИ ходят слухи, что нынешний хозяин Белого дома намерен создать конкурента телекомпании Fox News. По мнению Дробницкого, это знак того, что Трамп может остаться в американском политическом поле.

Американист сравнил это с созданием самого Fox News, который изначально котировался именно как республиканский канал. У гипотетической партии Трампа может быть хорошее будущее, если она найдет себе финансирование, добавил эксперт.

«Понятно, что истеблишмент в Вашингтоне больше всего хочет, чтобы в будущем никаких трампов в политике не было. Но, я думаю, что джина в бутылку обратно не загнать. Если новая партия под брендом Дональда Трампа не будет организована, то такой партией станет Республиканская», — считает Дробницкий.

Опросы показывают, что люди с такой же программой, как у Трампа, побеждают на республиканских праймериз, отметил собеседник ФАН. Поэтому следующим кандидатом в президенты США от республиканцев будет человек с трамповской повесткой, уверен эксперт.

По мнению Дробницкого, такая популярность «Большого Дональда» связана с тем, что американские консерваторы увидели в нем близкую им национал-популистскую повестку, которая не похожа на повестку старых республиканцев 2000-х годов.

«Трамп сделал партию по-настоящему живой. Он стал первым проигравшим кандидатом в президенты, набравшим более 70 млн голосов. Это очень много», — констатировал американист.

База поддержки у нынешнего хозяина Белого дома огромная, добавил Дробницкий.

«Почему? Потому что Трамп стал говорить неполиткорректные вещи, он стал говорить вещи против истеблишмента. Потому что он четко обозначил, что он — против «вашингтонского болота», против этой сложившейся бюрократии, которая и определяла политику. Конечно, это снискало Трампу огромную поддержку у простых американцев. Он вообще умудрился собрать партию «простых американских парней», что и дало ему такую бешеную популярность», — пояснил Дмитрий Дробницкий.

Ранее был опубликован опрос, согласно которому 70% сторонников Республиканской партии считают, что выборы 2020 года не были ни свободными, ни справедливыми. После того как консервативный канал Fox News признал кандидата от Демпартии Джо Байдена избранным президентом США, аудитория канала серьезно сократилась.