Глава МИД Италии заявил о негативном влиянии Турции на политику Ливии

Рим, 25 ноября. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо осудил вмешательство иностранных государств в политику североафриканского государства, сообщило издание Sputnik.

На открытии онлайн-конференции MED 2020 дипломат заявил, что агрессивная политика Турции в Восточном Средиземноморье мешает урегулированию кризиса в Ливии. При этом он отметил, что с Анкарой необходимо вести открытый диалог.

«Перед международным сообществом стоит задача не допустить вмешательства иностранных государств, которые могли бы помешать мирному процессу и межливийским переговорам. Для Рима стабилизация обстановки в североафриканской стране, а также восстановление верховенства закона на ее территории является приоритетом», — заявил Луиджи Ди Майо.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Луиджи Ди Майо дал положительную оценку заседаниям Совместного военного комитета «5+5», которые состоялись в Гадамесе. Он подчеркнул, что политический процесс в Ливии необходимо защищать от внешнего давления.