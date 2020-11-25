Психотерапевт рассказал о плохом настроении людей на фоне пандемии COVID-19

В первую волну коронавируса люди больше паниковали, чем сейчас. Об этом в комментарии ФАН рассказал психотерапевт Алексей Казанцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пандемия COVID-19 повлияла на граждан нашей страны не лучшим образом. В Кремле отметили, что на фоне пандемии наблюдается тревога и пессимизм в российском обществе.

«В обществе фиксируем тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия. Оптимизма это, к сожалению, не добавляет. В условиях пандемии невозможно избежать влияния на настроение в обществе», — отметил Песков.

Психотерапевт Алексей Казанцев согласился с представителем Кремля и объяснил, как коронавирус и всевозможные ограничения сказываются на настроении людей.

«Я действительно поддерживаю высказывание Дмитрия Пескова о том, что пессимистические настроения в стране связаны в большей степени с пандемией. Из-за вспышки коронавируса наблюдается упадок в производстве, существуют определенные экономические снижения. Часть работающего населения перешла на удаленку, часть ушла под сокращение, многие люди остались без работы. Также на ситуацию влияют общее нагнетание обстановки в средствах массовой информации и увеличение количества заболевших. Если в первую волну многими считалось, что заболевание придумано, то сейчас действительно большое количество граждан поражены данным видом инфекции, наблюдается большая смертность от COVID-19 по всей России. Многие регионы буквально полыхают, больницы переполнены», — сказал Казанцев.

Психотерапевт признался, что люди обращались к нему за психологической помощью из-за проблем с психикой, вызванных COVID-19.

«Ко мне лично обращались по поводу ухудшения настроения, тревожно-панических расстройств на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции, многочисленных ограничений и изоляции. Особенно много обращений было в первую волну, когда толком никто не знал, как лечить этот вирус. Тогда была общая паника. Сейчас уже более или менее все выровнялось», — сказал Казанцев.

Также Казанцев считает, что должно быть направлено больше усилий на информирование граждан страны о соблюдении мер предосторожности.

«Сейчас необходимо в большей мере нести разъяснительную информацию о правилах профилактики. Маски в том же московском метро носят примерно 60% людей, остальные либо их не используют вообще, либо носят на подбородках. Я заметил, что на деле нет никаких штрафных санкций по отношению к тем, кто не соблюдает масочный режим», — с негодованием заявил психотерапевт.

Ранее представители МВД опровергли сообщения о том, что было указание увеличить число штрафов за отсутствие масок у жителей российской столицы. Сообщения о том, что руководство столичной полиции якобы приказало сотрудникам чаще штрафовать горожан за отсутствие масок, распространили в Telegram. Однако такие данные не соответствуют действительности, заверили в МВД по Москве.