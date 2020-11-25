Генсек НАТО заявил об обязательности присутствия войск США в Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что ЕС не сможет гарантировать свою безопасность без Соединенных Штатов. По его мнению, присутствие американских войск в Европе обязательно для сдерживания России и Китая, а также исламистов из ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ). Подробнее об этом сообщает ТАСС.

Глава Альянса подчеркнул, что европейским странам требуется наращивание расходов на оборону, но даже этого недостаточно: необходимо присутствие военнослужащих США.

«Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и внесет раскол в Европу», — опасается Столтенберг.

Генсек рассчитывает, что Вашингтон продолжит оказывать давление на европейские страны в плане повышения военных расходов, ведь с его слов «мир становится все более опасным».

Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно требовал у своих союзников по альянсу довести оборонные расходы как минимум до 2% ВВП. В декабре 2019 года в ходе саммита НАТО в Лондоне он предложил вовсе увеличить этот показатель до 4% ВВП.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что глава Минобороны ФРГ разглядела в России угрозу. По ее словам, Североатлантический альянс должен повышать свою боеспособность и вести переговоры с Москвой «с позиции силы». Крамп-Карренбауэр отметила, что Россия вложила значительные средства в модернизацию своей армии и располагает новыми видами вооружений, поэтому «угроза стала более явной».

Руководители из структуры НАТО уже много лет используют карту «российской угрозы» для оправдания существования альянса и «выбивания» средств на его поддержку.

1 Организация запрещена на территории РФ.