Эксперт объяснил, почему Аверину невыгодно заводить семью и детей

Известный артист, телеведущий Максим Аверин в свои 44 года, несмотря на популярность среди женщин, остается холостяком. Актер никогда не состоял в браке и у него нет детей. Такой политики придерживается не один Аверин, а многие мужчины. Почему завидные женихи выбирают холостяцкую жизнь, рассказал психолог Андрей Зберовский.

При разговоре о своей холостяцкой жизни и отсутствии наследников сам Аверин лишь отшучивается.

«Это как в анекдоте: прожил человек, нарожал детей, лежит на смертном одре и говорит: «А пить-то и не хочется», — комментирует артист.

В шутке актера есть своя правда. По мнению эксперта Зберовского, традиционный смысл семьи изживает себя. Современные реалии изменяют отношения между родителями и детьми.

«Раньше дети должны были заботиться о своих родителях в старости. Сейчас из-за мобильности жизни они разъезжаются по всей стране, и нередко забота о стариках перекладывается на других родственников или третьих лиц», — отмечает специалист.

По мнению эксперта, дети не представляют для мужской половины особую ценность.

«С детьми сложнее делать карьеру, с ними приходится лишать себя каких-то радостей жизни. В рамках последнего десятилетия мы формируем модель эгоистического поведения — жизни для себя. В такую жизнь семья вписывается с трудом», — отмечает Андрей Зберовский.

По мнению психолога, на нежелание заводить семью среди россиян влияют также социальные проблемы. Семья подразумевает под собой рождение детей, а дети — это детские сады, школы, поликлиники и различные кружки и секции. Как раз эта сфера, по мнению Зберовского, развита в России недостаточно хорошо, чтобы не волноваться за нее.

Конечно, никто не отменял романтику семейной жизни со всеми ее прелестями. Психолог считает, что и маленькие дети, бегающие по квартире, — это чудо.

«Дети — это здорово, это огромная радость. Но мужчины, которые еще не познали отцовство, не поймут, какую ценность несет этот момент. В этом случае на первое место выходит вопрос мотивации. Мужчины имеют более рациональный подход к жизни. Они стараются все рассчитать. А с точки зрения рационализма семья уходит в прошлое», — отмечает специалист.

Также эксперт объясняет нежелание мужчин официально регистрировать браки чрезмерной бережливостью. По словам психолога, холостяцкая жизнь для мужчины заметно выгоднее.

«Во-первых, не нужно тратить свои средства ни на жену, ни на детей. Во-вторых, секс сейчас можно получить совершенно быстро — вне рамок семьи — дешево и легко. Чтобы иметь регулярные интимные отношения семья не нужна», — добавил Зберовский.

Ранее сам Максим Аверин объяснил свою позицию в личной жизни.