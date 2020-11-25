Эксперт оценил последствия упразднения конституционного суда в Дагестане

Махачкала, 25 ноября. Конституционный суд Республики Дагестан за время своей работы запомнился небольшим числом важных решений, но его упразднение скажется на дальнейшем развитии региона. Такую точку зрения в беседе с ФАН озвучил адвокат Расул Кадиев.

Он отметил, что конституционные (уставные) суды в свое время создавались как для толкования норм региональных законодательств, так и для обозначения определенной независимости субъектов федерации.

«С одной стороны, это была мода на разделение по американскому типу, с другой стороны, эта система логически завершает юрисдикции субъектов, потому что еще в Советском Союзе были отдельные свои законодательства, а здесь еще пошла политическая как бы независимость в Российской Федерации. Нужны были инструменты судебные, которые разрешают споры, связанные с исполнением конституционных норм субъектов, и суть этих конституционных судов была в том, чтобы толковать нормы региональных законодательств, в том числе, исходя из исторических особенностей, политических процессов, которые происходили в том или ином субъекте», – сказал юрист.

По мнению Кадиева, конституционный суд Дагестана запомнился лишь несколькими своими решениями, когда в 2018 году отменил постановление администрации Махачкалы 15-летней давности о включении в состав города садоводческих товариществ, а также, когда в 90-х годах прошлого века «обнулил» председателя республиканского госсовета.

«Он (суд – Прим. ФАН) продлил, сейчас бы сказали, что обнулил председателя госсовета и разрешил ему баллотироваться неограниченное количество раз, хотя изначально госсовет создавался, как национальный коллективный исполнительный орган, в котором каждый раз сменяется руководитель и приходит представитель другой нации», – напомнил собеседник агентства.

«Остальные решения носили характер, подтверждающий федеральные нормы. Например, закон о митингах, были также отдельные истории гражданско-правовые. А так, особо конституционный суд Дагестана не отличился», – добавил Кадиев.

При этом, как считает юрист, конституционные и уставные суды не лишены смысла. Вопросы регионального законодательства должны разрешаться в них, либо в подобных структурах, отмечает он.

«В теории, у нас есть федеральные суды, они решают в соответствии с федеральными законами, они фактически будут подчиняться федеральному центру. И они рассматривают вопросы федерального законодательства, а вопросы конституционного законодательства республик должны решать местные суды», – завил эксперт.

На прошлой неделе в Госдуме одобрили упразднение всех конституционных судов субъектов России. Согласно поправкам к президентскому законопроекту об изменении части федеральных конституционных законов, они должны быть ликвидированы до начала 2023 года. Авторами соответствующих поправок выступили председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Предполагается, что на месте упраздненных конституционных и уставных судов регионы получат право создавать конституционные советы при законодательных органах.

В настоящее время конституционные суды действуют примерно в 15 регионах России. Соответствующий орган в Дагестане был образован в декабре 1991 года и стал первым среди всех субъектов федерации.