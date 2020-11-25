Протурецкие боевики сожгли дома мирных жителей на севере Сирии

Хасака, 25 ноября. Боевики протурецких вооруженных группировок, входящих в «Сирийскую национальную армию» (СНА), подожгли несколько домов местных жителей на севере провинции Хасака. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Инцидент произошел в населенном пункте Баб аль-Фарадж, расположенном в районе Абу-Расейн. Боевики протурецких группировок ворвались в несколько домов местных жителей, и под угрозой расправы украли все ценное имущество. После чего, разграбленные здания были подожжены.

К какой именно незаконной вооруженной группировки принадлежали террористы, не уточняется.

В конце ноября боевики подконтрольных Турции вооруженных формирований также разграбили христианскую церковь Мар Тума в провинции Хасака. Террористы украли всю мебель и ценные медные изделия, а также электропроводку.

Предполагается, что целью нападений на мирных жителей стало негласное распоряжение турецких властей, контролирующих боевиков из состава СНА. Анкара планирует вынудить сирийцев покинуть свои дома, чтобы полностью захватить территории на севере Сирии.

Север провинции Хасака был оккупирован турецкими военнослужащими во время операции «Источник мира» осенью 2019 года. Сейчас регион находятся под контролем боевиков СНА, получающих финансирование и материальную помощь от Турции. Жители деревень в Хасаке регулярно выходят на многочисленные митинги, требуя от турецких солдат покинуть их земли.