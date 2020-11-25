Военно-морская база России в Судане обеспечит безопасность в Красном море

Появление пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане создает возможность появления в Красном море района ограниченного доступа.

16 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин отдал распоряжение подписать соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) в городе Порт-Судан на западном побережье Красного моря. Документ подразумевает возможность размещения в суданском порту до 300 гражданских и военных специалистов, а также стоянку четырех кораблей ВМФ России, в том числе и с ядерной силовой установкой.

Пункт МТО российского флота как стратегическая зона

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане создаст в Красном море район ограниченного доступа, в который не сможет проникнуть ни один противник без риска понести невосполнимые потери.

Для обозначения таких зон принято пользоваться терминологией НАТО, в рамках которой они обозначаются как A2/AD (anti-access and area denial). Эта аббревиатура прямо указывает на то, что находящаяся в обозначенном районе система вооружений не позволит потенциальному противнику не только проникнуть на охраняемую территорию, но и не даст ему возможности осуществить любой манёвр, результатом которого может оказаться захват или огневое поражение охраняемых объектов. Соглашение, регламентирующее принципы создания и функционирования базы, опубликовано на сайте правительства. В документе предусмотрены правила ввоза и вывоза имущества, а также въезда и выезда личного состава на территорию ПМТО. Оговорен порядок нахождения военных кораблей РФ в территориальных водах и портах Судана, прописаны координаты и границы всех попадающих под юрисдикцию России территорий и объектов.

Чем база РФ может помочь Судану

Помимо всего прочего, договор предусматривает ответственность за противовоздушную оборону и охрану акватории на российскую сторону, что позволяет предположить развертывание в Порт-Судане соответствующих оборонных систем.

Корреспондент ФАН выяснил у доктора военных наук Константина Сивкова, какое вооружение может встать на защиту российской базы в Судане.

«Вопрос в том, какие угрозы будут рассматриваться применительно к этому пункту базирования. Естественно, все военные объекты Российской Федерации, которые располагаются на иностранной территории, получают российскую систему обороны. Если будет предполагаться возможность, что нашим силам будут представлять угрозу крупные надводные корабли противника, там будут развернуты тяжелые дальнобойные комплексы береговой обороны. Использующие ракеты «Оникс», например. Если там существует только угроза использования легких сил, то там будут развернуты комплексы «Бал». Варианты могут быть разными», — пояснил эксперт.

Возможности российских комплексов береговой обороны

В случае появления на будущем ПМТО современных тяжелых комплексов береговой обороны, Россия автоматически создаст на Красном море зону ограниченного доступа A2/AD.

Одним из средств для создания такой зоны являются российские комплексы береговой обороны «Бастион», использующие ракеты П-800 «Оникс». Дальность их действия составляет около 600 километров, чего с запасом хватит для того, чтобы перекрыть довольно узкую территорию Красного моря в районе Судана с захватом береговых зон Египта и Эритреи и сделать контролируемым прохождение по нему кораблей НАТО.

Комплексы «Бал», вооруженные ракетами Х-35, способны поражать цели на удалении до 130 километров. Однако если применять модернизированную Х-35У, то дальность стрельбы возрастет до 260 километров, что как раз соответствует ширине Красного моря в районе Порт-Судана.

Но у России есть и еще одна интересная разработка. Это «Калибр-К» — ракетный комплекс, размещаемый в стандартном морском контейнере. Опознать его в порту, где находятся сотни похожих контейнеров — не самая простая задача. При этом в состав комплекса входят противокорабельные ракеты 3М-54КЭ1 «Калибр», бьющие на 300 километров.

Таким образом, Россия при соблюдении всех условий соглашения с Суданом может обеспечить себе возможность пресечь передвижение судов потенциального противника через Красное море. А это, благодаря Суэцкому каналу, один из самых популярных в мире маршрутов, позволяющий сократить время транспортировки грузов из Атлантического океана в Индийский и обратно.

Пропуск для кораблей с ядерной силовой установкой

Создание зоны A2/AD в Красном море — интересная возможность. Однако основная роль пункта материально-технического обеспечения флота — это создание условий для ремонта кораблей, отдыха экипажа и пополнения запасов.

Соглашение с Суданом подразумевает, что с этой целью в Порт-Судан могут заходить в том числе и российские корабли с ядерной силовой установкой. Подобных на вооружении РФ не много. Однако Константин Сивков объяснил, что главное в этом вопросе не количество, а задачи, которые будут стоять перед этими кораблями.

«Ядерные энергетические установки предполагают особые меры безопасности для этих кораблей. Например, атомные подводные лодки США и их атомные авианосцы могут заходить только в очень ограниченное число иностранных портов. У нас только один тип надводных кораблей с ядерной энергетической установкой — это тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 11442. Но такая возможность означает, что в этом регионе мы допускаем развертывание группировки, включающей подобные корабли. Это очень серьезная группировка, способная держать под прицелом все Красное море. А это означает, что российский флот предполагает возможность действия крупными силами в Индийском океане и, в частности, в Красном море».

Интересы России в Индийском океане

Несмотря на удаленность Индийского океана от российских границ, такая возможность не будет лишней. Как отмечал ранее Константин Сивков, Россия может организовать коалицию для борьбы с пиратством, в которую могут войти Китай, Индия, Иран и прочие дружественно настроенные к Москве страны.

Но нелишним будет и расширение возможности присутствия военного флота РФ в зоне Персидского и Аденского заливов. Этот регион представляет особенную важность для экономики планеты, так как из него на мировой рынок поступает более трети сжиженного природного газа и около четверти всей нефти. Для страны, которая является одним из ведущих экспортеров нефти и газа возможность контролировать потоки углеводородного сырья является важным преимуществом. И пункт МТО российского флота в Судане открывает эту возможность для РФ.