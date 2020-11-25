Сирийские дети посетили древние руины королевства Катна в Хомсе

Хомс, 25 ноября. Молодежные группы посетили древние культурные достопримечательности провинции Хомс, расположенной в центре Сирии. Мероприятие прошло в рамках празднования Дней сирийской культуры. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

A trip to Qatna Kingdom and theatrical shows within Syrian Culture Days’ celebration in Homshttps://t.co/X8xJHnGIXx — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) November 25, 2020

Департамент культуры Хомса в сотрудничестве с дирекциями древностей, музеев и туризма, организовал поездку нескольких групп молодых людей на руины королевства Катна, существовавшего более четырех тысяч лет назад на территории современной Сирии.

Руководитель отдела по делам молодежи в Хомсе Сиба Вассуф рассказал, что в поездке по древним руинам приняли участие 38 молодых ребят в возрасте от 12 до 14 лет. Главной целью мероприятия стало знакомство с родной историей и культурой, которая имеет богатое наследие.

Ученый Хикмат Аввад отметил, что существование древнего государства датируется вторым тысячелетием до нашей эры. Город Катна был одним из крупнейших в бронзовом веке в центральной Сирии.

Сирийская археологическая экспедиции, сформирования в 1992 году, смогла обнаружить множество древних зданий на месте города Катна. Среди них 82-комнатный Королевский дворец и примыкающая к нему административная постройка. Они датируются 1600 годом до нашей эры.

Кроме этого, было найдено королевское кладбище, где исследователи нашли более 2000 артефактов керамики, мрамора, золота, драгоценных камней и египетского гранита той эпохи.

Заключительной частью празднования Дней сирийской культуры стало выступление Габалинского танцевального отряда, основанного в 2014 году из 33 человек в возрасте от 6 до 23 лет.