Сирийские дети посетили древние руины королевства Катна в Хомсе

Хомс, 25 ноября. Молодежные группы посетили древние культурные достопримечательности провинции Хомс, расположенной в центре Сирии. Мероприятие прошло в рамках празднования Дней сирийской культуры. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

