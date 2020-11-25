Марков: решение Певчих по дебатам с Ремесло зависит от британских спецслужб



Во вторник, 24 ноября, член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло вызвал Марию Певчих на дебаты. Причиной послужила ее реакция на фрагмент из фильма-расследования НТВ «Новые русские сенсации: «Девочки, ведущие на смерть». В одном из роликов на YouTube соратница Навального заявила, что в ленте нет конкретики — якобы против нее работает пропаганда, а правдивая информация находится исключительно в руках лояльных к оппозиции медиаресурсов.

Изучив материал, Певчих выделила комментарий Ильи Ремесло по поводу отца Юлии Навальной — Бориса Александровича Абросимова. Сославшись на слова журналиста Олега Кашина, в фильме НТВ юрист рассуждал, что отец Юлии, вероятно, мог иметь отношение к работе на британское дипломатические ведомство и проживать в Лондоне.

Певчих сообщила, что ролик не соответствует действительности и опубликовала у себя в Twitter фотографию свидетельства смерти отца Юлии Навальной.



Позже сам Кашин опроверг озвученные ранее данные, извинился и обвинил в распространении фейков сотрудника телеканала «Настоящее время» (признан иностранным агентом) Тимура Олевского, который некогда предоставил ему информацию о Борисе Абросимове.



В связи с необъективной реакцией Певчих на случившееся, Ремесло в соцсетях сообщил, что готов встретиться с ней в формате онлайн и провести дискуссию. Чтобы оценить вероятность дебатов с помощницей Навального, которого неоднократно уличали в работе на западные спецслужбы, редакция ФАН обратилась за комментарием к политологу Сергею Маркову. Он уверен, что решение о выходе на дебаты не зависит от Марии Певчих — за нее будет решать ее зарубежное руководство.

«Совершенно очевидно, что Певчих является агентом британских спецслужб, курирующих проект «Навальный». Но в связи с его отравлением Мария вышла из тени. И сейчас спецслужбы решают, оставаться ли ей в тени дальше либо выйти на публичную арену. Я думаю, что, скорее, второй вариант», — рассказал эксперт.

За время расследования событий, связанных с отравлением Навального, Певчих показала себя как умного и образованного человека, подготовленного для публичной карьеры. В то же время зарубежные кураторы Навального могут решать, насколько хорошо спрятаны данные о ее взаимодействии с британскими службами.

«Если решат, что они спрятаны достаточно, она примет участие в этих дебатах. Если они сочтут, что прятать компромат некуда, тогда они оставят ее в теневом сегменте информационной среды», — добавил он.

В целом, резюмировал Марков, Певчих согласится на дебаты с вероятностью в 65%, поскольку «западное руководство» убедилось, что она умеет работать с публикой, и теперь готово «подчистить концы». К тому же ее прямой начальник в лице Алексея Навального лично утверждал, что является сторонником публичных дискуссий. Это может стать одним из аргументов в пользу проведения дебатов с Ильей Ремесло.