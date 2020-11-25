Напавшая на жительниц Швейцарии женщина раньше хотела уехать в Сирию

Накануне в одном из магазинов города Лугано в италоязычном районе Швейцарии девушка напала на двух покупательниц. Одну из них она пыталась задушить, а вторую ударила ножом. Как сообщает ТАСС, ее задержали находящиеся там очевидцы происшествия, а прибывшая позже полиция сразу предложила версию о теракте. Отмечается, что пострадавшие получили травмы, не представляющие опасность для жизни.

Следственные мероприятия позволили выяснить, что нападавшей оказалась 28-летняя гражданка Швейцарии. Еще в 2017 году она уже становилась фигурантом расследования, связанного с радикальными исламистами.

Оказалось, что несколько лет назад в социальных сетях она познакомилась с боевиком-джихадистом из Сирии. Она влюбилась в него и попыталась встретиться, однако сотрудники правоохранительных органов Турции задержали ее на сирийско-турецкой границе, после чего отправили на родину.

Как сообщает РИА Новости, тогда экспертиза подтвердила у женщины душевное расстройство вследствие чего она была помещена в психиатрическую лечебницу. Между тем, после выхода оттуда на протяжении некоторого времени она не была замечена в незаконной деятельности.

«С 2017 года этот человек не фигурировал в расследованиях федеральной полиции с террористической подоплекой», — отмечается в сообщении полиции.

Федеральная прокуратура Швейцарии уже возбудила уголовное дело.

Примечательно, что ранее швейцарские правоохранители сумели задержать двоих человек, связанных с недавними терактами в Вене, повлекшими за собой гибель пяти человек. В городе Винтертур ими были задержаны двое молодых людей в возрасте 18 и 24 лет.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей сообщалось, что сотрудники российской Федеральной службы безопасности предотвратили готовящийся в столичном регионе теракт.