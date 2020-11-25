Житель Томской области незаконно вырубил лес на 2 млн рублей

Томск, 25 ноября. Прокуратура Первомайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Асиновского района, который незаконно осуществлял вырубку леса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Житель области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

По версии следствия, в июле 2020 года обвиняемый без разрешительных документов осуществил рубку многолетних деревьев на территории Первомайского участкового лесничества. Сумма ущерба, нанесенного лесному фонду противоправными действиями обвиняемого, превысила 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Первомайский районный суд Томской области.