Ливень и град проломили крышу торгового центра в Каире

Каир, 25 ноября. Мощный ливень с градом обрушился на столицу Египта. Стеклянный потолок одного из торговых центров не выдержал и дал трещину.

С начала ноября 2020 года продолжительные осадки наносят ущерб регионам страны. В настоящий момент больше всего от непогоды пострадала провинция Эль-Бахр эль-Ахмар (Красное море). Там зафиксированы многочисленные аварии из-за подтопления улиц. Канализационная система не справляется с потоком воды.

В среду, 25 ноября, ливни обрушились на столицу Египта — Каир. Отдельные участки дорог затопило, а некоторые районы пострадали от крупного града. Природный катаклизм сказался и на инфраструктуре города: стеклянная крыша в одном из торговых центров дала трещину. Впоследствии это привело к обрушению.

Местный житель опубликовал видеоролик с протекающим потолком здания в социальной сети Twitter.

Outside hail and rain, inside as well...#Cairo Heliopolis pic.twitter.com/oA7x0PUyRY