Представитель Демократической партии, мэр штата Нью-Йорк Эндрю Куомо вступился за республиканца Дональда Трампа, раскритиковав американские средства массовой информации за неуважительное отношение к действующему президенту США.

В эфире американского радио WAMC Куомо заявил, что во время президентского срока Трампа американская пресса «приняла более грязный оттенок» в отношении президента, таким образом продемонстрировав неуважение к главе государства, чего в отношении других лидеров страны никогда не было.

«Я никогда не слышал такого резкого тона с президентом США, какой был у журналистов на некоторых пресс-конференциях Трампа», — отметил политик.

Мэр заявил, что СМИ в любой ситуации должны вести себя прилично, указав, что, если даже им не нравится человек, они должны уважать организацию, которую он представляет.

«Есть репортеры, которые относятся к своей работе непрофессионально. Они не знают всех фактов и задают действительно предвзятые вопросы. Даже если вы хотите высказать свое недовольство президентом, вы все-таки находитесь в его офисе, так как он еще руководит страной», — пояснил Куомо.

Дональд Трамп известен противоречивыми отношениями с американскими СМИ еще с первых дней своего президентства. Большинство журналистов Соединенных Штатов освещали деятельность Трампа и его предвыборную кампанию с негативной точки зрения. В какой-то момент президент даже объявил им войну. Эндрю Куомо, имея за плечами напряженные отношения с репортерами, возможно, как нельзя лучше понимает Трампа. Например, на прошлой неделе мэр Нью-Йорка пригрозил жителям жесткими ограничениями на фоне пандемии COVID-19, в том числе закрытием школ в штате. Это вызвало негативную реакцию со стороны массмедиа.

Fox News отмечает, что хоть у Трампа и Куомо ранее были разногласия, они смогли найти общий язык во время первой волны эпидемии коронавируса для совместной борьбы с распространением заболевания.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что кандидат от Демократической партии Джо Байден победил на выборах президента только среди фейковых СМИ. Также американский лидер заявил, что не намерен признавать свое поражение на президентских выборах из-за множественных фальсификаций и нарушений.

Ранее во время интервью для Nation News член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», кандидат политических наук Максим Бардин заявлял, что американские СМИ манипулируют общественным мнением избирателей, заранее заявляя о «победе» кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах президента США.