Посол России заявил о влиянии Алжира на урегулирование в Ливии

Алжир, 25 ноября. Посол Российской Федерации в Алжире Игорь Беляев заявил, что страна играет важную роль в разрешении ливийского кризиса.

Дипломат напомнил, что безопасность республик тесно связана из-за наличия общих границ. Алжирские власти сильно заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта, поэтому настаивают на политических переговорах.

При этом посол отметил, что в настоящее время ситуация в Ливии развивается в позитивном направлении. Он выразил надежду, что путь разрешения кризиса, избранный ООН, увенчается успехом.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Игорь Беляев назвал перемирие в Ливии этапом к созданию суверенитета. В будущем необходимо восстановить государственные институты и территориальную целостность региона.