США поставили очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19

В Соединенных Штатах вторую неделю подряд фиксируется более чем миллионное прибавление зараженных COVID-19. Это стало абсолютным антирекордом с момента начала эпидемии, о чем сообщает The New York Times, добавляя, что смертность от инфекции также превышает весенние показатели.

На прошлой неделе в США ежедневно регистрировалось в среднем 173 000 новых случаев заражения. Если текущие темпы роста сохранятся, то общее количество таковых за один только ноябрь достигнет отметки в 4,5 миллиона.

По состоянию на 23 ноября около 3,3 миллиона американцев пополнили армию инфицированных коронавирусом. В Северной Дакоте по-прежнему наблюдается самая тяжелая ситуация по стране: почти каждый десятый житель штата получил положительный результат теста на COVID-19. Из них подавляющее большинство - в последние два месяца.

Для почти 2000 округов США ноябрь стал самым тяжким месяцем в эпидемиологическом плане.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало слова кардиолога Ярослава Ашихмина, рассказавшего об особенностях борьбы с COVID-19 в США. Врач сообщает, что американские медики не назначают специальные препараты при легкой форме коронавирусной инфекции. В рекомендациях по лечению прописано, что если у пациента температура не превышает 38,5 градуса и нет одышки, то ему назначают лишь те лекарства, которые снимают неприятные симптомы, например, жаропонижающие или отхаркивающие.

Также Ашихмин напомнил, что на данный момент не существует препаратов, снижающих риски заражения коронавирусом. Использование противовирусных средств, биодобавок и иммуномодуляторов бесполезно.