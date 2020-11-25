Охотники из США случайно подстрелили оленя-трансвестита

В больницу американского округа Аллендейл штата Южная Каролина в критическом состоянии был доставлен мужчина с огнестрельным ранением. Его по ошибке подстрелили местные охотники, которые перепутали его с оленем. Дело в том, что совершить такую ошибку оказалось несложно, поскольку случайной жертвой оказался «транс-олень» Уильям Тененбаум — трансвестит, идентифицирующий себя с рогатым парнокопытным. Сейчас он находится в критическом состоянии.

Этот мужчина является своего рода местной знаменитостью. В СМИ он описывается как «трансвидовой мужчина» и для того, чтобы быть похожим на оленя, он носит рога, использует специальные костюмы и грим. По причине достоверности этого сходства и произошел данный инцидент.

«Это был первый раз в моей жизни, когда я видел, как олень встал и пошел на своих двух ногах. Именно тогда я сделал выстрел», – рассказал журналистам 72-летний охотник Гарри Перкинс, ставший невольным участником этого происшествия.

Второй охотник, 68-летний Томас Пайнкат, в свою очередь, рассказал, что причиной происшествия стал испуг и эффект неожиданности — «парнокопытное» застало их врасплох. Его слова приводит издание News Break.

«Олень как будто потирал свою грудь и гениталии и сигнализировал нам, чтобы мы подошли ближе, это было очень сюрреалистично», – рассказал мужчина.

Мать Уильяма Мишель Тененбаум рассказала журналистам, что ее сын с детства идентифицировал себя с разными животными. Так в 8 лет он был дикобразом, в 12 белкой, а теперь, в 31 год — он стал оленем.

Из-за этого матери на протяжении всей жизни приходилось составлять для своего ребенка особое меню: по праздникам она готовит ему блюда из хвои и шишек.

Впервые пресса заговорила о Уильяме Тененбауме в 2016 году, когда он незаконно проник на ферму, где разводят оленей. Он был задержан за попытку сексуального насилия над несколькими животными, однако позже хозяин фермы с пониманием отнесся к ментальной особенности молодого человека и снял обвинения.

В настоящее время «транс-олень» все еще в больнице, информация о его состоянии уточняется. Понесут ли пожилые охотники наказание за это происшествие — пока не ясно.

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