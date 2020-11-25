25 ноября в Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, в ходе которой обсуждалась работа Международной космической станции. Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, председатель Российского движения школьников, Сергей Рязанский рассказал собравшимся о научном значении МКС, ее технических возможностях и планах на будущее.

«МКС – это в первую очередь научная лаборатория. Основная работа космонавтов на борту орбитальной станции – проведение научных экспериментов по различным направлениям – физика, химия, медицина, биология, материаловедение, — сказал Сергей Рязанский, — Отмечу, что по количеству экспериментов мы работаем намного успешнее зарубежных коллег. У России был опыт на станции «Мир». У наших партнеров такого опыта не было. Если говорить о работе МКС, то нельзя не отметить, что только в 2017 году в течение 140 суток международный экипаж провёл порядка 330 научных экспериментов».

Что касается сроков работы МКС, то здесь важно следить за ее техническим состоянием, поделился с собравшимися Герой Российской Федерации.

«Сегодня состояние у МКС неплохое. Она вполне сможет проработать 10–15 лет. Другой вопрос – насколько она будет востребована. То есть, сейчас нет альтернатив МКС. На сегодня-это единственная хорошая международная научная лаборатория. Скажу, что в настоящее время идут разработки других проектов. Правда пока эти проекты на бумаге. Для их осуществления требуется серьёзное финансирование, поэтому в ближайшее время МКС никто закрывать не будет», — добавил Рязанский.

Напомним, что МКС начала работать в 1998 году, но и сегодня орбитальная станция находится в рабочем режиме. По плану срок эксплуатации МКС по 2024 год включительно, но в настоящее время рассматривается вопрос о продлении срока работы станции до 2028-2030 года.