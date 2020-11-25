Военно-воздушные силы США ведут разведку у берегов Ливии

Триполи, 25 ноября. Самолет-разведчик Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки заметили у берегов Ливии. Воздушное судно совершило маневр недалеко от столицы.

Канал Libyan Jamahiriya TV сообщает, что радар платформы по мониторингу авиасообщения PlaneRadar зафиксировал американский Boeing RC-135U в нескольких десятках километров от Триполи. Идентификационный номер «8OL18A4» говорит о принадлежности воздушного судна к ВВС США.

Причины появления самолета у берегов Ливии пока неизвестны. Вашингтон никак не комментирует сложившуюся ситуацию.

На скриншоте видно, как американский Boeing совершает небольшой разворот неподалеку от Триполи. Не исключено, что воздушное судно занималось сбором данных о местонахождении боевиков Правительства национального согласия (ПНС) в столице Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Вашингтон призвали прекратить вмешиваться во внутреннюю политику других стран.