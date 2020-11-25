Коронавирус оставил беременную турчанку без семьи

Тарсус, 25 ноября. Женщина на седьмом месяце беременности потеряла всю семью из-за коронавирусной инфекции, с которой не справляется правительство Турции.

Об инциденте в городе Тарсус сообщает издание Hurriyet. По данным СМИ, супруг 32-летней Букет К. почувствовал недомогание неделю назад и сдал тест на COVID-19. Результат оказался положительным. Состояние мужчины ухудшилось и его госпитализировали.

В это же время вирус подхватили золовка и теща турчанки. Через пару дней у ее родственниц выявили осложнения, из-за чего их также направили в больницу. Мужчина не смог победить болезнь и скончался в медучреждении. Спустя несколько суток коронавирус погубил его мать и сестру.

Таким образом Букет К. за неделю лишилась всей семьи. Беременная женщина не смогла справиться с горем. Пережитый стресс сказался на ее здоровье: начались преждевременные роды. Врачам не удалось спасти ребенка турчанки.

Напомним, что в Турции зафиксировали повторную вспышку COVID-19. Местное правительство несвоевременно ужесточило эпидемиологические меры безопасности. Эксперты утверждают, что вирус активно распространяется по стране, а характер заражения среди населения называют лавинообразным.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что за минувшие сутки 7381 человек заразились коронавирусом в Турции. По словам Министра здравоохранения Фахреттина Коджа, количество тяжелобольных увеличилось до 4543 пациентов.