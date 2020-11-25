В Британии опасаются последствий вторжения эсминца США в воды России

Британское новостное издание Express опасается усугубления последствий инцидента с американским эсминцем в заливе Петра Великого вплоть до Третьей мировой войны. Автор соответствующей статьи считает, что конфликт, связанный с нарушением морской границы РФ если и не спровоцирует глобальную войну, то определенно приблизит мир к ней.

Министерство обороны России ранее сообщило о том, что утром 24 ноября в 6:17 по местному времени эсминец USS John S. McCain вторгся в территориальные воды РФ, углубившись в них на два километра.

В заявлении военного ведомства говорится, что экипаж российского корабля «Адмирал Виноградов» предупредил американский корабль о готовности пойти на таран в случае отказа от немедленного оставления территориальных вод России. После того, как российское судно изменило курс, John S. McCain последовал его примеру и вернулся в международные воды.

В заявлении Минобороны России было объявлено, что противолодочный эсминец Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» использовал международный канал связи для предупреждения иностранного судна о недопустимости подобных действий и о возможности его вытеснения за пределы морской границы РФ путем тарана.

Ранее Федеральное агентство новостей представило мнение военного обозревателя Алексея Суконкина об этом инциденте. Как считает эксперт, экипаж американского эсминца преднамеренно шел на обострение ситуации, будучи прекрасно осведомленным об отношении России к акватории, прилегающей к Владивостоку, а значит, совершал действия осознанного характера, накаляя обстановку буквально у входа в главную базу Тихоокеанского флота.