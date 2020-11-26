Паспорт гражданина мира, выданный Сноудену, в России недействителен

Санкт-Петербург, 26 ноября. В пресс-службе Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу предостерегли от пересечения границы и использования так называемого паспорта гражданина мира. Это документ неопределенного правового статуса, он не имеет юридической силы. Его использование на пограничном контроле или при попытке встать на временную регистрацию в России не приведет предъявителя к желаемому результату, а повлечет уголовную или административную ответственность.

Паспорт гражданина мира — документ, выдаваемый «Всемирным правительством», — американской некоммерческой организацией, созданной в середине прошлого века неизвестным голливудским актером. Внешне документ содержит все признаки стандартных бумажных национальных паспортов, включая фото и личные данные владельца, он заполнен на английском, французском, испанском, русском, арабском, китайском и эсперанто.

За рубежом самыми знаменитыми держателями паспорта гражданина мира является Опра Уинфри и Барак Обама. В России — Эдвард Сноуден и Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года — названный таким именем ребенок художника Вячеслава Воронина и его супруги Марины Фроловой. В регистрации этого имени им было отказано органами Чертановского загса Москвы в 2002 году, поэтому паспорт с именем БОЧрВФ260602 для ребенка они получили во «Всемирном правительстве».

Несмотря на то, что в России предъявлять паспорт гражданина мира не стоит, шесть государств официально признают этот документ: Того, Замбия, Мавритания, Эквадор, Буркина-Фасо и Танзания. Уголовная ответственность и депортация за его использование ждет в Канаде, Франции, Германии, Швейцарии и Великобритании.

Эдвард Сноуден находится в России с 2013 года после разоблачения им тотальной слежки Агентства национальной безопасности США за информационными коммуникациями по всему миру. Поскольку паспорт гражданина мира Россия не признает, Сноудену для постоянного нахождения на территории России необходимы легальные документы и основания. Ранее, 2 ноября, стало известно, что Сноуден намерен получить российское гражданство.