Погребинский прокомментировал речь будущего госсекретаря США

Джозеф Байден официально объявил о своей победе в президентских выборах и заявил о своем выборе будущего госсекретаря. При этом он выразил уверенность в том, что назначаемый на пост Энтони Блинкен сможет вернуть доверие к американскому внешнеполитическому ведомству.

В ответной речи Блинкен рассказал о своем взгляде на внешнюю политику США. Она, по его мнению, должна основываться на сотрудничестве с другими странами. При этом он опирался на опыт своей семьи времен первой половины XX века. Трансляция его выступления производилась телекомпанией CNN.

В своей речи политик отметил, что его дед бежал из России «от погромов», а отец во времена Второй мировой войны служил в рядах ВВС США. Также он вспомнил и отчима, бывшего узника немецких концентрационных лагерей.

Известный украинский политолог Михаил Погребинский отреагировал на выступление Блинкена на личной странице в социальной сети Facebook. Выступление будущего американского госсекретаря он назвал «слезоточивым», уличил его в неверном использовании фактов и незнании истории. По его мнению, американский политик нашел способ «выдавить слезу» у слушателей

«Мой покойный отчим, Самуил, он был одним из 900 детей в своей школе в Белостоке, Польша, но единственный, кто пережил Холокост после четырех лет в концентрационных лагерях... Он бежал к танку. Люк открылся. Афроамериканский солдат посмотрел на него сверху вниз. Отчим встал на колени и сказал только 3 слова, которые знал по-английски... Боже, храни Америку. Вот кто мы. Вот что Америка представляет миру», — цитирует Блинкена Погребинский.

Вся эта история, по словам политолога, не соответствует действительности, поскольку американские войска в момент освобождения Польши в тех районах не присутствовали.

«Вот так, красиво и политкорректно. Афроамериканец на танке, встречающий еврейского мальчика из лагеря смерти - Боже, храни Америку... Американцев от таких историй должно пробирать. С одним дополнением. Американские войска освобождали запад Германии, а абсолютное большинство концлагерей находилось на востоке, преимущественно в Польше, и освобождали их советские солдаты. Но лепить из этого факта красивую сказку Блинкену, конечно, не с руки», — заключил Погребинский.

Перепечатываю из телеги: Слезоточивые истории от мистера Блинкена Будущий (по версии Байдена) госсекретарь США Блинкен... Опубликовано Михаилом Погребинским Среда, 25 ноября 2020 г.

Примечательно, что ранее будущий глава внешнеполитического ведомства США уже становился участником скандалов в США. Как сообщало Федеральное агентство новостей, недавно СМИ опубликовали переписку Хантера Байдена (сын будущего президента США) с Энтони Блинкеном, занимавшим в 2015 году пост заместителя госсекретаря Джо Байдена при президенте Бараке Обаме.