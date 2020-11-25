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Экс-гитарист Стаса Михайлова обвиняет коллег в выгораживании певца

Музыканты Стаса Михайлова намеренно выгораживают артиста

Скандал вокруг любимца женской публики, певца Стаса Михайлова и его якобы вымышленной добродетели не утихает. Появляются все новые и новые подробности конфликта между артистом и его экс-гитаристом Вячеславом Кузнецовым, выступающим под сценическим псевдонимом Слава Маркес. Кузнецова крайне задело и огорчило высказывание певца на одном из телешоу. Михайлов заявил, что помогал своим артистам в тяжелый период пандемии, когда музыканты сидели без работы. Это заявление Маркес пытается опровергнуть.

Недавно в Сети появился комментарий по ситуации пресс-секретаря Стаса Михайлова Анны Исаевой, она утверждает, что обвинения экс-гитариста Кузнецова лживы и необоснованны. Кроме того, представитель певца отметила, что ни у кого из других музыкантов Михайлова не возникает денежных споров.

Музыканты Стаса Михайлова намеренно выгораживают артиста

Однако у Славы Маркеса на этот счет другая информация.

«При моем общении с ними (с музыкантами), ни один из перечисленных членов коллектива не подтвердил написанное, более того, они заявили, что смысл их слов специально искажен против меня с целью опорочить мою репутацию», — отметил Вячеслав Кузнецов.

По мнению гитариста, подчиненные певца идут на все, чтобы оправдать слова, сказанные Михайловым в эфире программы «60 минут».

Быть может, сотрудники артиста не хотят терять работу? Ведь совсем недавно из-за спора с певцом об оплате и датах концерта Слава Маркес сам был уволен.

Музыканты Стаса Михайлова намеренно выгораживают артиста

Натянутые отношения между Кузнецовым и Михайловым возникли после того, как гитарист отказался ехать в Якутию на концерт.

«Я не полечу на край света за 15 тысяч рублей. Такая работа стоит в разы больше!» — заявил гитарист.

Однако гонорар среди музыкантов совместно со Стасом Михайловым оговаривался задолго до концерта. Да и дело, как отмечает Маркес, сейчас не в увольнении и гонораре или поездке в Якутию, а в той поддержке, которую якобы каждый из артистов Михайлова получал в период пандемии.

Сам гитарист получил от поющего начальника за весь период царствования коронавируса лишь 17 000 рублей.

Музыканты Стаса Михайлова намеренно выгораживают артиста

Как заметил сам Слава Маркес, это честно заработанный гонорар за последний корпоратив в составе музыкальной группы Михайлова. А вот выплаты в поддержку коллектива, как говорят в народе, были да сплыли.

«За период пандемии с середины марта и до августа я заработал у Стаса Михайлова 17 тысяч рублей,что подтверждает выписка о переводе денежных средств от него на мою карту. Из них 15 тысяч — за концертное выступление и 2 тысячи за репетицию. Больше никаких денег я не получал, в том числе финансовую поддержку, о которой говорил ранее артист. В результате чего, не договорившись об условиях дальнейшего сотрудничества, я решил покинуть коллектив», — добавил Маркес.

Также гитарист поделился, что несколько раз ему звонили адвокаты Стаса Михайлова, однако ничего внятного сказать представители не смогли — «видимо, сами не знают, как быть в такой ситуации», отметил гитарист.

Пресс-секретарь артиста Исаева эту информацию комментировать отказалась.

Источник: Федеральное агентство новостей
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