Экс-гитарист Стаса Михайлова обвиняет коллег в выгораживании певца

Скандал вокруг любимца женской публики, певца Стаса Михайлова и его якобы вымышленной добродетели не утихает. Появляются все новые и новые подробности конфликта между артистом и его экс-гитаристом Вячеславом Кузнецовым, выступающим под сценическим псевдонимом Слава Маркес. Кузнецова крайне задело и огорчило высказывание певца на одном из телешоу. Михайлов заявил, что помогал своим артистам в тяжелый период пандемии, когда музыканты сидели без работы. Это заявление Маркес пытается опровергнуть.

Недавно в Сети появился комментарий по ситуации пресс-секретаря Стаса Михайлова Анны Исаевой, она утверждает, что обвинения экс-гитариста Кузнецова лживы и необоснованны. Кроме того, представитель певца отметила, что ни у кого из других музыкантов Михайлова не возникает денежных споров.

Однако у Славы Маркеса на этот счет другая информация.

«При моем общении с ними (с музыкантами), ни один из перечисленных членов коллектива не подтвердил написанное, более того, они заявили, что смысл их слов специально искажен против меня с целью опорочить мою репутацию», — отметил Вячеслав Кузнецов.

По мнению гитариста, подчиненные певца идут на все, чтобы оправдать слова, сказанные Михайловым в эфире программы «60 минут».

Быть может, сотрудники артиста не хотят терять работу? Ведь совсем недавно из-за спора с певцом об оплате и датах концерта Слава Маркес сам был уволен.

Натянутые отношения между Кузнецовым и Михайловым возникли после того, как гитарист отказался ехать в Якутию на концерт.

«Я не полечу на край света за 15 тысяч рублей. Такая работа стоит в разы больше!» — заявил гитарист.

Однако гонорар среди музыкантов совместно со Стасом Михайловым оговаривался задолго до концерта. Да и дело, как отмечает Маркес, сейчас не в увольнении и гонораре или поездке в Якутию, а в той поддержке, которую якобы каждый из артистов Михайлова получал в период пандемии.

Сам гитарист получил от поющего начальника за весь период царствования коронавируса лишь 17 000 рублей.

Как заметил сам Слава Маркес, это честно заработанный гонорар за последний корпоратив в составе музыкальной группы Михайлова. А вот выплаты в поддержку коллектива, как говорят в народе, были да сплыли.

«За период пандемии с середины марта и до августа я заработал у Стаса Михайлова 17 тысяч рублей,что подтверждает выписка о переводе денежных средств от него на мою карту. Из них 15 тысяч — за концертное выступление и 2 тысячи за репетицию. Больше никаких денег я не получал, в том числе финансовую поддержку, о которой говорил ранее артист. В результате чего, не договорившись об условиях дальнейшего сотрудничества, я решил покинуть коллектив», — добавил Маркес.

Также гитарист поделился, что несколько раз ему звонили адвокаты Стаса Михайлова, однако ничего внятного сказать представители не смогли — «видимо, сами не знают, как быть в такой ситуации», отметил гитарист.

Пресс-секретарь артиста Исаева эту информацию комментировать отказалась.