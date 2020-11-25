Алжир закупает три российских корвета «Стерегущий»

Алжир, 25 ноября. Три российских боевых корабля усилят алжирский флот в ближайшие годы. Минобороны страны уже подписало контракт на их закупку.

Информированный источник издания Military Watch утверждает, что морской флот Алжира увеличивает боевую мощь за счет корветов проекта 20380 «Стерегущий». Командование ВМС уже согласовало доставку кораблей из РФ.

По огневой мощи ракетоносцы заметно превосходят мировые аналоги. Водоизмещение «Стерегущего» составляет 2200 тонн. На судне может находиться экипаж порядка 90 человек. Специалисты считают, что корветы класса «Стерегущий» имеют значительное преимущество перед любыми алжирскими надводными судами. Эксперты не исключают того, что они станут наиболее мощными боеспособными единицами на африканском континенте.

Корабли оснащены 20-ю пусковыми вертикальными установками под крылатые ракеты «Калибр», дальность полета которых составляет до 1500 километров. На палубе размещена тяжелая 100-мм артиллерийская установка А-190, комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), площадка для вертолета и восемь пусковых установок для торпед. Стоит добавить, что в настоящее время их уже строят на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Первая поставка планируется на 2021 год.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ракетный комплекс «Искандер» позволит любой стране противостоять Западу. Алжир купил несколько российских систем.