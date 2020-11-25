Неизвестные атаковали главный офис Национальной нефтяной компании Ливии

Триполи, 25 ноября. Руководство Национальной нефтяной корпорации (ННК) рассказало о нападении группы вооруженных людей на штаб-квартиру компании.

Издание Libya Business News сообщает, что несколько человек пытались ворваться в здание ННК в Триполи. По неподтвержденной информации, у мужчин было с собой оружие. Благодаря работе охраны нефтяных объектов проникновение в помещение удалось предотвратить. Представители ННК предполагают, что нападение связано с забастовкой, которую начали работники отрасли.

Напомним, что сотрудники нефтегазовой компании Waha Oil объявили протест в связи с отсутствием ежемесячных выплат. Профсоюз рабочих выразил жалобу в отношении руководства корпорации. Он потребовал смены совета директоров ННК и погашения всех задолженностей по зарплате. В противном случае нефтяники прекратят работу на всех объектах.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что заместитель главы Правительства национального согласия Ахмед Майтыг призвал сохранить добычу нефти на уровне в миллион баррелей в сутки, несмотря на большие долги ННК.