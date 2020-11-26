Маленькие собачки с бесстрашным сердцем — так называют той терьеров их владельцы. Эти малыши игривы, всегда следуют за хозяином и готовы защищать его от любых опасностей. Даже если эта опасность в сотни раз больше самого защитника.

Кому подойдет такая собака? Каковы характеристики породы той терьер? На что обратить внимание при выборе? И что обязательно знать будущему владельцу тоя? Эти вопросы журналист ФАН задал заводчику питомника «Флажалет» Ольге Москалевой.

Происхождение породы

Порода была очень популярной среди европейской аристократии в конце ХIХ-начале ХХ веков. Миниатюрных английских той терьеров вывели в Великобритании при скрещивании собак декоративных и охотничьих пород.

В родословной той-терьеров оставили след манчестерские терьеры, малые английские борзые и итальянские левретки. Изначально выводимая для охоты на мелкого норного зверя, порода вскоре стала считаться декоративной, «диванной». Таких собачек принято было заводить в благородных домах, носить с собой, брать в поездки. Из Европы «путешественники» добрались и до России, где породу в начале прошлого столетия ждали непростые времена.

Октябрьская революция изменила менталитет народа. И все, что раньше считалось аристократическим, «барским», клеймилось и стремительно забывалось. Не вписались в новую идеологию общества и собаки с характерной благородной репутацией. С 20-х по 50-е годы племенная работа с породой не велась вовсе. Ситуация изменилась лишь в 1956 году, когда советские кинологи заявили о начале работ по выведению «нашей», русской породы той-терьер.

Уже в конце 50-х были выведены первые гладкошерстные представители породы, внешне и по характеру очень похожие на своих британских собратьев. Назвали их русскими той-терьерами. Всего через два года селекционеры представили длинношерстных собачек, названных московскими той-терьерами. С тех пор племенная работа не останавливалась.

В середине 90-х в Москве появился первый национальный клуб породы, а через год проведена первая выставка. Но результаты работы советских селекционеров долгое время не признавались на международном уровне. Стандарты, признанные Международной кинологической федерацией, оказались отличными от описания породы той терьер, выведенной советскими заводчиками. Только в 2006 году порода получила условное признание международного сообщества. Но была переименована: слово терьер из названия исчезло, так как эксперты сошлись во мнении, что ничего общего с терьерами у этих собак не осталось. А русских и московских той терьеров объединили в один стандарт — русский той, который распространяется на гладкошерстных и длинношерстных представителей.

Окончательное признание русские тои получили в 2017 году, и сегодня заводчики имеют право представлять своих питомцев на чемпионатах Международной кинологической федерации.

Как выглядит той терьер

Это миниатюрные, на длинных тонких лапах собачки, вес которых составляет 1,5-3 кг, а рост в холке не должен превышать 28 см.

«Вес собаки не так важен, как ее пропорции, — отмечает кинолог, заводчик питомника «Флажалет» Ольга Москалева. — По форме должен соблюдаться квадрат, то есть высота в холке должна равняться длине корпуса. Допускается незначительное отклонение от нормы, корпус может быть вытянут чуть больше. Но укороченных лап у собаки быть не должно. Это элегантная, аристократичная порода, что в первую очередь, проявляется в ее экстерьере».

Тело малыша компактное, хорошо сложенное, на вид «крепкое», «сухое». Красиво изогнутую шею венчает головка клинообразной формы с широким черепом, стоячими треугольными ушками и выступающими глазами. Хвост тонкий, приподнятый и слегка загнутый вверх.

Гладкошерстный той-терьер обладает плотно прилегающей, короткой и блестящей шерстью без подшерстка. Длинношерстный отличается шерсткой длиной до 5 см, которая может быть прямой или слегка волнистой, но всегда плотно прилегающей и не скрывающей линий тела. На лапках шерсть длиннее, а на ушках — такая густая и длинная, что свисает бахромой. Эту «гриву» считают и украшением, и «визитной карточкой» длинношерстного русского тоя.

Окрасы той терьеров разнообразны. Эти малыши бывают не только черными, хотя этот цвет считают классикой породы и собаки такого окраса распространены больше других. Стандарт допускает шерсть других, красивых и даже неожиданных цветов:

коричнево-подпалого;

палевого — светлого кремового оттенка;

голубо-подпалого — эффектный оттенок с примесью голубого и серого;

изабеллового — бледно-серого оттенка с желтизной;

рыжего — в разных оттенках и с примесью шоколадного, черного цветов.

«Главное, чтобы в окрасе не было белых пятен, ни на лапах, ни на животе, — отмечает заводчик Ольга Москалева. — По стандарту породы это считается браком».

Характер той терьера

Русских тоев ошибочно воспринимают диванными или «карманными» собачками, которые боятся всего вокруг, а по улице ходят на подгибающихся, дрожащих ножках. Собака действительно может задрожать на прогулке, но не от страха, а избыточного возбуждения, когда готова ринуться в бой, чтобы защитить своего хозяина. Или когда ее активность бьет через край, и питомец не может справиться с потоком захлестывающих его эмоций. Вторая причина дрожи — это холод, к которому тои чрезвычайно восприимчивы.

«Так как я заводчик нескольких декоративных пород собак, меня часто спрашивают, кого выбрать — чихуахуа или той терьера, — комментирует Ольга Москалёва. — Раньше, когда я только начала заниматься тоями, я отвечала: если вам нужна преданная собака, выбирайте чихуа. А тою неважно, чьи руки его ласкают, лишь бы у него всегда была еда. Со временем я в корне изменила свое отношение к породе. И могу сказать, что это отважные, любящие и преданные питомцы, настоящие компаньоны, готовые сопровождать вас повсюду. При этом длинношерстные тои более темпераментные по сравнению с гладкошерстными».

Этот малыш будет внимательно следить за хозяином, когда тот находится дома, и никогда не ляжет спать в его присутствии. Он будет участвовать во всех семейных событиях и буквально ходить по пятам за владельцем. Тои прекрасно ладят с детьми, с удовольствием играют с ними. Но они подвержены стрессам и становятся нервными, если часто слышат вокруг крики, громкие звуки, или детские игры для них оказываются слишком активными.

На улице они не пасуют перед представителями крупных пород. А заводчики отмечают, что эти малыши совершенно лишены чувства страха и осознания своего миниатюрного размера. Из-за этого крох советуют намеренно ограничивать в контактах с крупными питомцами, так как те могут нанести малышам-тоям травму.

Здоровье и продолжительность жизни

Вопрос, сколько живут той терьеры в домашних условиях, серьезно зависит от ухода и питания питомца. Средняя продолжительность жизни — 12-15 лет. Часто ее уменьшают болезни, связанные с перекормом животного. У тоев нет чувства насыщения. Они готовы есть столько, сколько еды будет им доступно. А если хозяева невнимательно относятся к рациону питомца, подкармливают его со стола, у собаки развивается ожирение, и на его фоне проблемы с сердечно-сосудистой системой, суставами.

Другое «тонкое место» породы связано с миниатюрностью и исключительной изящностью. Нередко щенки получают травмы по причине банальной невнимательности владельцев.

«Приобретая щенка, нужно обязательно купить для него металлический манеж, — советует заводчик Ольга Москалева. — Это не клетка и не место наказания. Это приспособление, которое обезопасит собаку от травм в ваше отсутствие, создаст для нее свое место в квартире, обеспечит необходимые условия для спокойного отдыха без рисков».

А рисков для маленького тоя даже в обычной квартире предостаточно. Малыши весом менее 800 граммов, какими они попадают в дом к хозяину в возрасте двух-трех месяцев, легко умещаются на ладони. Хозяин может, не заметив, отшвырнуть кроху ногой. Или малыш может залезть под шкаф или диван, застрять там. Наконец, в отсутствие хозяев точек с удовольствием будет исследовать все вокруг и обязательно попробует на вкус провода, если обнаружит их по пути. Все это опасно, и может не только подкосить здоровье крохи с первых месяцев его жизни, но и стать причиной гибели щенка. А потому покупка манежа, где щенок будет проводить большую часть дня, исключительно важна. Когда малыш подрастет, необходимость в манеже исчезнет.

Также стоит обращать внимание на следующие моменты.

Зубы той терьера начинают меняться в возрасте полугода. В это время необходимо давать крохе лакомства в виде жестких косточек (например, из жил), чтобы помочь в смене прикуса. Иногда молочные зубы не выпадают сами, тогда как коренные уже растут. Если это произошло, нужно обратиться к ветеринару, который поможет удалить лишние зубки.

Прогулки в зимнее время следует максимально ограничивать. Питомец в морозную погоду мерзнет и может простыть. Одежда для той терьера — обязательный атрибут для прогулок зимой. Но даже в теплом комбинезоне отправляться на многочасовые гулянья не стоит.

Собаку нельзя бросать или заставлять прыгать с высоты. Кости питомца тонкие, а потому падение может стать причиной травмы. Допустимая высота прыжков для тоя — та, на которую он сам может запрыгнуть. Ничего страшного не случится, если он спрыгнет с дивана или спустится по лестнице. Но сажать его на книжную полку или холодильник смертельно опасно, поэтому важно наблюдать за питомцем, когда с ним играют дети.

Во сколько встают уши той терьера

Ушки питомца — еще один показатель здоровья, на который нужно обращать внимание. В первые недели жизни они могут «лежать», но по мере взросления должны подниматься. Происходит это потому, что ушной хрящ, изначально очень тонкий и мягкий, становится прочнее. У одних малышей это случается в два месяца, у других — в четыре. Заводчики допускают «становление» ушек до полугода. Но если этого не произошло, или ушки «упали», нужно разбираться, почему.

Первая причина — несбалансированный рацион. Если собака получает «натуральную пищу», она может испытывать недостаток кальция, что приводит к слабости хрящевой ткани.

Вторая причина — наследственность. Если щенок куплен не в питомнике и не у заводчика, а просто «из добрых рук», велика вероятность, что в его родословной есть «бреши». Ушки могут свисать, если в роду гладкошерстного тоя было много длинношерстных. Генетические отклонения изменить невозможно ни рационом, ни попытками «поставить» уши собаке.

Конечно, вы не разлюбите щенка за свисающие ушки. Но дорогу на выставки это закроет, так как в стандарты породы не укладывается.

Чем кормить той терьера

Питание оказывает непосредственное влияние на здоровье собаки, поэтому подходить к выбору корма нужно ответственно. По словам заводчика Ольги Москалевой, подобрать сбалансированный рацион из натуральных продуктов очень сложно. И всегда есть риск, что вы будете перекармливать собаку. И при этом она не получит всех, необходимых ее организму веществ.

А так как по породе тои склонны к перееданию, правильным будет кормить питомца полнорационным сухим кормом, предназначенным для маленьких пород, с уточнением рекомендованного возраста. Сначала это будет корм для щенков, в котором увеличено содержание кальция и глюкозаминов. После 10 месяцев можно переходить на корм для взрослых собак.

Подобрать корм вам поможет заводчик. Как правило, в питомниках работают с кормами супер-премиум класса определенных производителей. И уже с третьей недели после рождения щенок знакомиться с этим рационом. Если он подходит малышу, не вызывает пищевых расстройств и аллергических реакций, менять его не нужно.

Щенок в доме – уход и воспитание

«Особых условий содержания собаки не требуют, — отмечает заводчик Ольга Москалева. — Нужно вовремя делать прививки той терьеру, кормить сухим кормом и глистогонить не чаще одного раза в полгода и за 2 недели перед прививкой. Несмотря на кажущуюся хрупкость и миниатюрность, тои обладают отличным здоровьем».

Эксперт советует как можно меньше вмешиваться в здоровье питомца. Его не нужно регулярно купать. Более того, делать это следует только в случае крайней необходимости. Во время купания с шампунем с поверхности кожи смывается защитный барьер. Это приводит к сухости кожи и появлению перхоти, а также возникновению запаха «псины», который не характерен для собак маленьких пород. Обычно той пахнет домом, в котором живет, или постелью, если хозяева пускают его в кровать. А пахнуть «псиной» он начинает из-за частых купаний, в ответ на которые кожа животного начинает активно вырабатывать секрет со специфичным запахом.

Также Ольга Москалева не рекомендует чистить собаке уши и глаза, отмечая, что «регулярная гигиена» только угнетает иммунитет животного и приводит к воспалениям. А из обязательных уходовых процедур называет лишь стрижку когтей раз в две недели. Из-за небольшого веса животного когти не успевают стачиваться об асфальт при ходьбе.

В доме щенку нужно сразу обозначить границы и дать понять, что можно делать, а что нельзя. Не стоит ждать взросления малыша и сегодня позволять ему вещи, которые вы не хотели бы видеть в поведении взрослой собаки завтра. Сейчас мелкие шалости, например, прогулка крохи по обеденному столу или сон на хозяйской подушке, могут вызывать умиление. Но в будущем ваше отношение к поведению питомца, скорее всего, изменится.

«Собака не понимает, что она выросла, — комментирует Ольга Москалева, — она только набирается опыта. Поэтому очень важно воспитывать щенка с первых секунд пребывания в доме. Если не хотите, чтобы собака лежала на диване в ваше отсутствие, не берите ее на диван никогда. Сразу пресекайте все, что вашему мнению, питомец делать не должен».

Как приучить той терьера к пеленке или лотку

Лоток-туалет станет палочкой-выручалочкой для хозяев миниатюрного тоя. В отличие от собак крупных пород, этих малышей не нужно регулярно выводить на улицу. Лоток избавит от этой необходимости, если за окном стоит морозная погода, или у вас просто нет желания рано вылезать из-под одеяла в выходной день.

«Гулять с собакой, конечно, нужно, — уточняет заводчик Ольга Москалева. — Но и лоток в доме не помешает. Он решает проблему с прогулками, когда вы не можете это сделать. Приучать к лотку должен заводчик. Своих щенков мы передаем владельцам уже воспитанными и понимающими, что такое лоток и для чего он нужен».

Если ваш малыш еще не знает о предназначении лотка, приучайте его к туалету с первых минут пребывания в доме. Только принеся домой, поставьте на лоток и похвалите, если кроха использовал его по правильно. Когда находитесь дома, присматривайте за щенком, и переносите на лоток, если заметите, что он беспокоится или что-то ищет. Всегда хвалите за успешное использование туалета, давайте малышу лакомство. Тои — умные собаки, они быстро запоминают, за что получают похвалу, и стараются вновь и вновь угодить хозяину.

Клички для той терьеров

Вы можете подобрать питомцу настоящее аристократическое имя, и будете абсолютно правы. История породы располагает к элегантным кличкам: Фелисия, Роуз, Флози, Холетта, Шатель, Шерри, Эльтон, Хилди, Джазис, Леонора… Не обязательно использовать «готовое» имя, можно пофантазировать и придумать что-то свое.

Часто владельцы называют малышей умилительно-ласкательными именами: Свитти, Милашка, Кнопа, Рокки, Стив... Они кажутся простоватыми для характера и происхождения этих собак, но зато отражают любовь и нежное отношения хозяев к своим питомцам.