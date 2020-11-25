Военнослужащие ЛНА порвали флаг Турции на учениях

Бенгази, 25 ноября. Ливийский новостной Twitter-аккаунт опубликовал фото, на котором военнослужащий ЛНА держит в руке порванный турецкий флаг.

Снимок сделали в ходе учений 106-й бронетанковой бригады фельдмаршала Халифы Хафтара. Мужчину запечатлели на фоне военной техники армии.

Автор микро-блога также сообщил, что в полевых маневрах ЛНА участвовали Су-24, Ми-24, новые танки и обновленная артиллерия.

Напомним, Анкара активно поддерживает нелегитимное Правительство национального согласия и лояльные ему бандформирования, многие члены которых являются выходцами из международных террористических группировок — «Аль-Каиды»1 и ИГ1 (запрещены в РФ). Турция поставляет триполитанским «властям» сирийских наемников и вооружение в нарушение эмбарго ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.