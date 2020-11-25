Жириновский призвал чиновников дагестанского Южно-Сухокумска не мешать работе ЛДПР

Махачкала, 25 ноября. Несколько чиновников дагестанского Южно-Сухокумска препятствуют работе городского собрания депутатов, в котором большинство мест по итогам выборов в сентябре получила Либерально-демократическая партия России. Об этом в среду, 25 ноября, в ходе пленарного заседания в Госдуме заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Нас волнует вопрос Южно-Сухокумска, Дагестан. Маленький город, где ЛДПР получила большинство мандатов – восемь, другие партии меньше. Там идет борьба совершенно непонятная… На местах какие-то два-три чиновника пытаются оспорить (результаты выборов – Прим. ФАН), не давали помещение для заседаний, там судебные распри идут», – сказал политик.

Жириновский отметил, что власти Дагестана и избирком республики признали легитимность выборов, поэтому нет причин оспаривать итоги голосования.

«Конечно, это борьба политических сил, но если честно выиграли выборы, то не надо заводить эту бодягу, мешать новому составу городской думы этого небольшого города, многие его даже не знают», – призвал лидер ЛДПР.

Выборы в городское собрание Южно-Сухокумска состоялись в Единый день голосования 13 сентября. По данным избирательной комиссии региона, в них приняли участие пять политических партий.

По итогам голосования, более 48% избирателей поддержали представителей ЛДПР, 19% – «Единой России», 16% – «Партии роста», 8% – КПРФ, еще 1,5% – «Справедливой России». В количественном отношении за ЛДПР проголосовали свыше 1,2 тыс. жителей города.

Южно-Сухокумск получил статус города в 1988 году. Он находится на севере Дагестана в 300 км от столицы республики Махачкалы. Численность населения города составляет около 10 тыс. человек.