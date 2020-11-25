Психолог призвала родителей уделять детям в Новый год больше внимания

Психолог Ирина Попова в беседе с ФАН объяснила, почему в предстоящие новогодние праздники родители должны больше времени проводить со своими детьми.

Новый год и праздничные выходные в этом году омрачены пандемией коронавируса, которая пока не думает сдаваться. Во всем мире из-за бушующей эпидемии практически ежедневно вводятся новые и более строгие ограничения, Россия здесь тоже не стала исключением. В новогоднюю ночь по всей стране будут отменены массовые гуляния на площадях у нарядных елок, запрещены банкеты в ресторанах, а праздничными концертами с фейерверками, бенгальскими огнями и хлопушками придется довольствоваться у телевизоров или компьютеров. Школьные елки и крупные корпоративные вечеринки также попали под запрет. В зимние каникулы значительно сократится количество специализированных представлений, театральных постановок и других праздничных программ, общественные заведения будут работать с ограничениями.

Кроме того, различные специалисты советуют проводить праздники в узком семейном кругу и стараться воздержаться от приглашения посторонних людей в качестве Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных новогодних персонажей. Понятно желание устроить грандиозный праздник для детей, которым не всегда можно объяснить отсутствие чудес в самую волшебную ночь года, но безопасность сейчас намного важнее.

Детский психолог Ирина Попова в комментарии ФАН рассказала, как родители могут организовать досуг своих детей в новогодние каникулы в период жестких ограничений.

«Родителям сейчас нужно немного включиться, чтобы устроить детям праздник. Вспомнить про общение со своими детьми, а не только ограничиваться перетаскиванием нарядного ребенка с мероприятия на мероприятие. Если самостоятельно придумать что-то тяжело, то в Интернете можно найти множество различных занятий, чтобы развлечь ребенка, кстати, очень полезных и развивающих. Родители не всегда знают, что им делать с собственными детьми», — сказала психолог.

Также Ирина отметила, что родителям, которые не привыкли большую часть свободного времени проводить с детьми, необходимо срочно менять свое отношение к этому.

«Могу порекомендовать некоторым родителям начать менять свое отношение к совместному досугу с детьми: в первую очередь научиться самим получать радость от этого общения. Никто из приглашенных артистов и аниматоров не доставит их детям такого удовольствия. И только активно проведенное вместе время, например, катание на лыжах, коньках, санках, станет по-настоящему незабываемым, а также полезным для гармоничных отношений. Никто не может заменить родителей, ведь общение с папой, мамой и другими членами семьи очень дорого для каждого ребенка», — отметила Попова.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга утвердили программу новогодних и рождественских праздников, подавляющая часть которых пройдет в режиме онлайн в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Традиционной встречи с Дедом Морозом на Дворцовой площади не будет, ее заменит новогодняя программа с участием творческих коллективов и звезд отечественной эстрады, которая будет транслироваться на телевидении и в сети Интернет. Тем временем в Новосибирске горожане ожидают самый скучный Новый год, так как власти решили полностью отменить в городе массовые мероприятия в связи с пандемией COVID-19. В качестве альтернативы традиционному застолью новосибирцам предложили виртуальное реалити-шоу.