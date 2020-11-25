Волочкова прокомментировала слухи об общем возлюбленном с МакSим

Балерина Анастасия Волочкова загадочно прокомментировала слухи об общем возлюбленном с певицей МакSим. Представитель МакSим назвала это предположение дикостью. Ранее в СМИ появились слухи о том, что у певицы и балерины якобы один тайный возлюбленный на двоих.

Допущение, что у Волочковой и МакSим один и тот же тайный возлюбленный, сделал один из Telegram-каналов. Предположение основывалось на том, что обе известные представительницы шоу-бизнеса умело скрывают своих поклонников, стараясь не светить их лица в соцсетях, при этом в обоих случаях речь идет о мужчине по имени Олег.

Так, балерина всея Руси Анастасия Волочкова вот уже несколько месяцев скрывает нового бойфренда, публикуя в Instagram загадочные снимки, на которых никогда не видно лица ее нового друга. СМИ уже выяснили, что его зовут Олег, так же, по слухам, зовут (или звали) поклонника МакSим, который помогал ей справиться с алкогольной зависимостью.

Судя по всему, Олег (или два Олега) при деньгах, предпочитает общаться с представительницами шоу-бизнеса, при этом сохраняет инкогнито. Вопрос, не является ли этот Олег одним возлюбленным на двоих, ФАН задал представителю МакSим. Ответ был категорически отрицательным.

«Это дикость, ничего подобного нет», — ответила представительница певицы.

Директор Анастасии Волочковой ответила, что она не в курсе столь интимных подробностей жизни балерины.

«Я в постель не лезу», — ответила представитель Волочковой.

А вот сама Анастасия Волочкова, которая судя по хештегам в Instagram отдыхает на Мальдивах, дала загадочный ответ, который может быть истолкован двояко.

«Я не знаю прежних связей моего возлюбленного. В данный момент мы с ним вместе вдвоем на острове», — ответила она корреспонденту ФАН.

Ранее Анастасия Волочкова позволила поклонникам вычислить, что ее нового возлюбленного зовут Олег, опубликовав соответствующие фото в социальных сетях.