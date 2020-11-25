Украинский министр подделал справку, чтобы встретиться с казахстанским премьером

На фоне пандемии коронавируса COVID-19 разгорелся новый международный скандал, возникший по вине украинских политиков в Казахстане.

Членов делегации из Украины, прибывших в Нур-Султан для встречи с премьер-министром Казахстана, поймали на подлоге. Как сообщает «Комсомольская правда», обязательным условием для проведения переговоров была стандартная в современных условиях пандемии процедура — предоставление медицинских справок об отсутствии коронавируса.

Соответствующие документы были переданы в службу протокола главы правительства Казахстана. Между тем, там определили, что результаты ПЦР-тестов на COVID-19 Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и посла Петра Врублевского оказались поддельными. По результатам данного инцидента украинским политикам было отказано в аудиенции.

На сообщение о скандале в социальной сети Facebook указал известный украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Фееричное: А этим временем в...Казахстане ! Украинские делегаты приехали в Казахстан с поддельными справками о... Опубликовано Михаилом Погребинским Воскресенье, 22 ноября 2020 г.

Примечательно, что в ответ на сообщение о попытке украинских дипломатов обмануть казахстанских коллег, в Киеве даже не стали опровергать сообщения о подделке медицинских справок. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль извинился за поведение подчиненных, однако в Нур-Султане принимать эти извинения отказались.

Оппозиционный одесский журналист Юрий Ткачев, в свою очередь, отметил, что практика подделки медицинских документов — обычная для Украины. По его словам, чаще пройти необходимую процедуру в больнице оказывается дороже, чем купить новую справку.

«А иногда сделать по закону и вовсе невозможно — только купить. И чиновники, принимающие у тебя справку, в 90 % случаев знают, что она купленная, и относятся к этому лояльно, ведь и сами торгуют справками», — заметил журналист.

При этом он предположил, что такая практика действует только на Украине, что и послужило причиной разоблачения Криклия и Врублевского.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей появлялась информация о неувязках в закрытии уголовного дела против Джозефа Байдена на Украине.