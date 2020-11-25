Друзья помогли Ефремову расплатиться с потерпевшими

Актер Михаил Ефремов выплатил 3 миллиона 110 тысяч рублей родственникам Сергея Захарова, погибшего в ДТП по его вине. Каждому из трех пострадавших передали по миллиону рублей. Адвокат артиста объяснил Федеральному агентству новостей, где он достал такую крупную сумму, несмотря на то, что все его счета заморожены.

Андрей Алешкин в беседе с корреспондентом сослался на многочисленных друзей актера, оказывающих ему поддержку.

«Мы не можем комментировать эту информацию, но у Михаила Олеговича очень много друзей», — ответил он на вопрос журналиста.

Напомним, что ранее стало известно о том, что трое потерпевших по делу Михаила Ефремова отозвали иски о компенсации морального вреда после того, как он с ними расплатился. При этом снять деньги со своих счетов он не мог, так как они заморожены по решению Федеральной налоговой службы из-за не поданной вовремя декларации о доходах. Артист не сделал это, потому что находился под стражей. Сейчас он ожидает этапирования в ИК-4 Белгородской области.