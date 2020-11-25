«Адмирал Виноградов» доказал заблуждение США в вопросе свободы судоходства

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота РФ «Адмирал Виноградов» утром 24 ноября наглядно доказал в заливе Петра Великого, что Соединенные Штаты заблуждаются в недооценке действий России по отношению к нарушителям нашей морской границы. Реальная угроза навала БПК на американский эсминец УРО «Джон Маккейн», зашедший на 2 км в российские территориальные воды, сработала и заставила нарушителя спешно покинуть их.

Провокация эсминца седьмого флота ВМС США была вызвана тем, что Вашингтон не признает статус залива Петра Великого как «исторического залива» России. Очевидно, что за вчерашним случаем последуют новые аналогичные инциденты. Это говорит и о том, что нашей стране пора приступить к строительству новых ракетных эскадренных миноносцев, которые в мирное время могли бы вытеснять из российских территориальных вод незваных гостей.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший инцидент с американским эсминцем в заливе Петра Великого.

Под угрозой тарана

Утром 24 ноября в Японском море большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем с управляемым ракетным оружием (УРО) ВМС США. Согласно информации, распространенной Министерством обороны РФ, произошло следующее.

В 6:17 по московскому времени эсминец УРО USS John S. McCain (DDG-56), который уже несколько дней находился в акватории Японского моря, вошел территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на два километра. Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил американца о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра — навала — для вытеснения нарушителя из территориальных вод.

После предостережения и смены курса «Адмирала Виноградова» на эсминец последний сразу вышел в международные воды. Повторных попыток нарушить линию морской границы «Джон Маккейн» не предпринимал.

«БПК «Адмирал Виноградов» продолжает выполнение задач в непосредственной близости от американского боевого корабля. Также в этот район направлен корвет Тихоокеанского флота «Совершенный», — сообщило в своем пресс-релизе российское оборонное ведомство.

Заметим, что оба участника инцидента, эсминец типа Arleigh Burke и БПК проекта 1155, — далеко не «новички». USS John S. McCain был введен в эксплуатацию в 1999 году, а отечественный БПК — в 1988-м. При этом оба представляют собой весьма крупные боевые корабли вполне соизмеримых размеров и водоизмещения. То есть навал «Виноградова» на John S. McCain мог обойтись крайне дорого всем участникам «морского ДТП». Полагаем, это прекрасно понимали и на российском корабле, который летом прошлого года только посредством экстренного маневрирования сумел избежать столкновения с крейсером УРО USS Chancellorsville (CG-62).

Еще лучше потенциальную опасность ситуации должны были осознавать на американском эсминце. 21 августа 2017 года USS John S. McCain в Малаккском проливе «поймал» своим левым бортом бульб либерийского танкера Alnic MC. Повреждения оказались настолько серьезными, что американцы едва добрались до военно-морской базы Чанги в Сингапуре. Пятеро членов экипажа эсминца получили ранения. Еще 10 считались пропавшими без вести до тех пор, пока их останки не были обнаружены в затопленных кормовых отсеках корабля… Вновь выйти в море эсминец смог только после дорогостоящего ремонта, занявшего «всего» два года.

Итак, вероятные трагические последствия встречи — даже по «касательной» — двух идущих на приличном ходу боевых единиц водоизмещением за 6000 тонн каждая, битком набитых оружием, боеприпасами, топливом и людьми, секретом ни для кого не являлись. Тем не менее американский эсминец все же нарушил линию морской границы РФ, чем создал предпосылки для последующих действий БПК ТОФ, обозначившего готовность применить навал в случае, если John S. McCain не захочет добровольно покинуть территориальные воды России.

Мотивация командира БПК в описанной ситуации ясна — он был обязан как можно быстрее выдворить американца за линию морской границы и при этом, желательно, не применять оружия. Поставленную перед ним задачу командир «Виноградова» выполнил.

А что же «Джон Маккейн»? Какую задачу выполнял американский эсминец, «забредший» в российские терводы? Зачем адмиралам из штаба седьмого оперативного флота ВМС США понадобилось устраивать демонстративное нарушение линии российской морской границы?

«Свобода навигации» по-американски

Чтобы разобраться в этом казусе, следует вспомнить, что Москва и Вашингтон по-разному оценивают правовой статус акватории залива Петра Великого. Не вдаваясь в подробности, ситуацию можно описать следующим образом.

В России залив Петра Великого считается «историческим заливом». Соответственно, тот район, куда наведался американский эсминец, на основании статьи 10 конвенции ООН по морскому праву 1982 года Москва считает территориальными водами РФ. Однако Соединенные Штаты не признают само существование такого понятия в морском праве, как «исторический залив». Иными словами, с точки зрения американцев, тот район Японского моря, куда командование United States Seventh Fleet направило свой эсминец, является международными, а не внутренними морскими водами России.

При этом какой-либо международный договор, четко определяющий правовой статус залива Петра Великого, отсутствует. Правовой статус данной акватории базируется не на международном договоре, а на сложившемся международно-правовом обычае.

Заметим, что прецедент с четко не прописанным в международном договоре правовым статусом залива Петра Великого — далеко не единственный случай, когда Соединенные Штаты отказываются признавать юрисдикцию того или иного государства над «спорными», с американской точки зрения, районами морей. Разумеется, это открывает широкое поле для попыток Вашингтона оказать давление на своих геополитических оппонентов.

Как правило, американцы реализуют такие попытки путем демонстративной отправки в соответствующую акваторию своих боевых кораблей под девизом «защиты свободы навигации» (Freedom of Navigation Operation). Именно в такой миссии и был задействован эсминец УРО John S. McCain, о чем и сообщило в своем пресс-релизе командование седьмого оперативного флота ВМС США.

Собственно, Freedom of Navigation Operation, она же FONOP, подразумевает два итога: либо рейд «в защиту свободы навигации» встретит отпор, либо американцам будет позволено забраться в иностранные воды поглубже. С попутным унижением «принимающей стороны» и разведкой окрестностей, разумеется.

Заметим, что ВМС США практиковали FONOP и в отношении СССР, не признавая советский суверенитет над частью черноморской акватории. Прекратились эти «перформансы» только после того, как 12 февраля 1988 года в территориальных водах СССР два сторожевых корабля Черноморского флота совершили навал на американский крейсер и сопровождавший его эсминец.

Распад СССР и последовавшее за этим сокращение численности отечественного ВМФ явно вселили в американских адмиралов надежду на то, что Россия станет реагировать на нарушение своих морских границ менее жестко, чем Советский Союз. БПК «Адмирал Виноградов» утром 24 ноября 2020 года наглядно доказал в заливе Петра Великого, что в этом вопросе Соединенные Штаты заблуждаются.

Время строить «перворанги»

Добавим, что вчерашняя FONOP — не первая и явно не последняя попытка США поиграть мускулами на море, направленная против России. Чтобы достойно парировать подобные выпады американской стороны, ВМФ России, помимо прочего, нуждается в надводных единицах, соизмеримых по ходовым характеристикам, размерам, водоизмещению и вооружению с американскими эсминцами и крейсерами.

Проще говоря, российскому флоту нужны новые боевые корабли первого ранга — эсминцы и крейсера УРО. Почему? Потому что ходовых «перворангов» советской постройки в составе нашего ВМФ по понятным причинам становится все меньше. Строящиеся же в России фрегаты и корветы достаточно «зубасты» на случай боевых действий, но «маловаты» для того, чтобы в мирное время уверенно вытеснять угрозой навала из наших тервод незваных гостей.

В 2009 году российские СМИ впервые озвучили планы по разработке перспективного эсминца УРО дальней морской и океанской зоны для ВМФ России. Сейчас на календаре уже — 2020-й, но ни один из новых российских эсминцев УРО до сих пор не заложен. Очевидно, что пора уже начинать строительство таких кораблей — такую необходимость явно подтверждают и провокации заокеанских «партнеров».