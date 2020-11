Сирия приняла участие в онлайн-заседании ЮНЕСКО

Дамаск, 25 ноября. Представители Сирии приняли участие в 9-м онлайн-заседании ЮНЕСКО, посвященном качеству образования и развитию дистанционного обучения. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Syria participates in UNESCO virtual meeting on learning assessments and school reopeninghttps://t.co/PxqOLSDist