Сирия приняла участие в онлайн-заседании ЮНЕСКО

Дамаск, 25 ноября. Представители Сирии приняли участие в 9-м онлайн-заседании ЮНЕСКО, посвященном качеству образования и развитию дистанционного обучения. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Syria participates in UNESCO virtual meeting on learning assessments and school reopeninghttps://t.co/PxqOLSDist — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) November 25, 2020

Главной целью совещания был обмен опытом между странами, которые планируют или уже реализуют стратегии по развитию дистанционного обучения. Кроме этого, мероприятие позволило участникам оценить существующую в своих государствах систему образования, включая работу учителей и проведение экзаменов.

Сирийскую делегацию представил глава Министерства образования САР Дарем Таббаа. Он отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции в мире важно заботиться о здоровье учащихся и сотрудников образовательных учреждений.

«Министерство образования Сирии работает над увеличением количества образовательных классов, чтобы студенты могли соблюдать социальную дистанцию, не теряя возможности получить знания. Для нас важно сохранять права каждого ребенка на обучение», — сказал Дарем Таббаа.

Министр образования САР отметил, что власти страны приняли все необходимые меры по обеспечению возможности обучения в онлайн формате. С этой целью были запущены образовательные платформы, которые будут бесплатны. Кроме этого, студентам планируется компенсировать некоторые издержки, например, оплату Интернета.

В рамках развития дистанционного образования в октябре 2020 года сирийские власти подписали соглашение о предоставлении ученикам школ бесплатного доступа к образовательным сайтам. Для этого в бюджет будут заложены необходимые средства.