Лавров заявил об исламистской угрозе, нависшей над Средней Азией

Боевики Исламского Государства1 (запрещено в РФ) концентрируются в северных районах Афганистана для последующего вторжения в государства Средней Азии. Об этом во вторник заявил глава российского МИД Сергей Лавров, о чем сообщает РИА Новости.

Москва обеспокоена деградацией обстановки в области безопасности, складывающейся в Афганистане в целом и в его северных районах в частности. ИГ1 использует этот регион в качестве плацдарма для будущей экспансии на север. Кроме того, наркопроизводство в этой стране используется исламистами для собственной материальной поддержки.

«Наше беспокойство продолжают вызывать деградирующая обстановка <…> а также высокий уровень наркопроизводства в стране, обеспечивающий финансовую подпитку местным и международным террористам», — сказал Лавров в ходе обращения к Женевской конференции по Афганистану.

Ранее Федеральное агентство новостей предоставило результаты расследования, посвященного военным действиям России против ИГИЛ1 в Сирии.

Россия приступила к контртеррористической операции на сирийской территории в 2015 году, когда президент Сирии Башар Асад обратился к российскому лидеру Владимиру Путину за помощью в освобождении страны от исламистских группировок. Уже 30 сентября того же года по распоряжению главы РФ в Сирию на авиабазу «Хмеймим» прилетела первая группа российских военных.

После этого начались серьезные усилия по стабилизации: активно поставлялись вооружение, техника, амуниция по линии «Сирийского экспресса» — условное название операции по доставке всего необходимого для действий ВКС и других российских подразделений в САР — не только воздухом, но и морем, через порт «Тартус».

В результате через 5 лет основные силы боевиков ИГИЛ в Сирии были разбиты, однако участники этой структуры создали множество анклавов в Африке и в Азии. Кроме того, «спящие» исламистские ячейки находятся во многих государствах по всему миру.

1 Организация запрещена на территории РФ.