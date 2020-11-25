Вблизи микрорайона Южные ворота в Томске построят новую улицу

Томск, 25 ноября. Заявка Томской области на строительство улицы Тояновской вблизи микрорайона «Южные ворота» была одобрена Министерством строительства и ЖКХ РФ.

Заявка на 128 млн рублей одобрена в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда». По планам области новая улица позволит повысить транспортную доступность микрорайона «Южные ворота».

«Строительство улицы Тояновской в Зональной Станции, по предварительным подсчетам, обеспечит в 2021–2022 годах введение более 16 тысяч квадратных метров жилья», – сказал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Два года назад стало известно, что по соседству с микрорайоном планируется строительство нового микрорайона «Южные ворота II». Тогда многие жители Южных ворот были в недоумении, потому что понимали, что, вероятно, в пробках они будут стоять не пол часа, а час.

«Я конечно рад, что построят новую дорогу, и очень надеюсь, что она будет многополосной. Микрорайон хороший, но с транспортной доступностью действительно беда. Вечером после работы я забираю ребенка о отвожу его домой, толкаясь при этом по пробкам. Так как я подрабатываю вечером, то мне необходимо быстро вернуться в город, но пробки мне сделать этого не позволяют», – поделился с корреспондентом ФАН житель микрорайона.

Вице-губернатор уточнил, что реализация проекта потребует также областного и местного софинансирования, размер которого будет определен после принятия трехлетнего бюджета региона.