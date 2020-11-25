Серуканов объяснил, за что Соболь может ненавидеть Певчих

Последние обстоятельства из жизни соратников Алексея Навального могут говорить о конфликте интересов внутри ФБК (иностранный агент). Например, если обратить внимание на видеоролик, в котором появилась Мария Певчих, можно прийти к выводу, что ее значимость в команде оппозиционера выросла.

На фоне роста медиаактивности Певчих допустимо предположить, что профессиональные навыки юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь стали меркнуть. В комментарии журналисту ФАН бывший юрист ФБК Виталий Серуканов прокомментировал ситуацию.

Активность Певчих может ударить по репутации Соболь

Средства массовой информации называют Марию Певчих возможной отравительницей Навального. На этой почве популярность одной из помощниц оппозиционера начала расти — основатель ФБК отказывается верить в озвученные СМИ факты, прикладывая усилия для того, чтобы создать Марии образ жертвы.

Во вторник, 24 ноября, на YouTube-канале Навального появился ролик Певчих. В нем она прокомментировала различные версии отравления оппозиционера и свое отношение к ним. Женщина попыталась опровергнуть ряд тезисов, озвученных крупными медиа. Однако вместо предметной аргументации и ответов на задаваемые СМИ вопросы заверила, что против нее работает пропаганда. Объективным представлением об инциденте, произошедшем с Навальным в августе, якобы владеют только в ФБК.

Певчих уже была в роли гостьи на стримах «Навальный Live». Более того, недавно в личное пользование ей был передан Twitter-аккаунт отдела расследований «Фонда борьбы с коррупцией».

Активность коллеги Марии Певчих, Любови Соболь, при этом в последнее время сократилась. Поскольку медиаресурс Навального поставили на «защиту» главы отдела расследований, Соболь также вынуждена принимать в этом участие. Об этом свидетельствуют множественные публикации в ее социальных сетях.

СМИ неоднократно обращали внимание, что юрист ФБК уступает главе отдела расследований, с точки зрения профессиональных навыков, дикции и умения держать себя. Издание Nation News писало, что у Певчих есть возможности для того, чтобы разрушить планы Соболь с точки зрения карьерного роста. Кроме того, сам Навальный демонстрировал пренебрежительное отношение к Соболь — в одном из эфиров «Навальный Live» она обращалась у нему на «вы», тогда как с его стороны звучало «ты» в формате начальник-подчиненный.

Соболь чувствует себя ущемленной

Указанные факты невозможно назвать рядовым стечением обстоятельств, и вряд ли Соболь испытывает от этого позитивные эмоции. Для того, чтобы узнать, имеются ли в данной ситуации предпосылки к конфликту интересов с Певчих, журналист ФАН обратился за комментарием к экс-юристу ФБК Виталию Серуканову.

«Соболь однозначно чувствует себя ущемленной, поскольку внутренние ее позиции в фонде остаются на уровне девочки на побегушках, которую кто угодно из руководства может шпынять за все публично. У Соболь есть этот страх неуверенности, конфликт с Навальным. И тут, конечно, Певчих, которая всегда была скрытой фигурой, сейчас на месте превращается в одну из главных фигур ФБК», — рассказал он.

Серуканов также указал, что происходящее с Певчих является целенаправленной кампанией по «отводу глаз». Навальному нужно продемонстрировать, что Мария — не тот человек, который мог отравить «начальника» и спутать все улики, а теперь скрывается в Евросоюзе.

«О Певчих по-прежнему много вопросов. О том, на какие деньги она жила в Британии, зачем спутала бутылки из номера в Томске и так далее. Конечно, у Соболь негативный взгляд на это: появился сильнейший конкурент, которому она просто не может ничего противопоставить. Ну зачем нужна Соболь? Она нужна для городских провокаций и выборов в следующем году. Ее роль — быть расходным материальчиком, который надо два-три раза в год использовать», — уверен аналитик.

Серуканов напомнил, что сам не раз становился свидетелем неуважительного отношения Навального к Соболь на публике. Это можно охарактеризовать как еще одну предпосылку к тому, что юрист ФБК с оглядкой на рост популярности Певчих «может забыть о карьерном росте». В складывающихся условиях у Соболь есть серьезные мотивы ненавидеть свою коллегу.

«Певчих — это человек другого уровня. Она может влиять на Навального и находиться в тех сферах, где Навальный управляет. Поэтому он выбрал весьма правильную тактику — тащить Певчих и делать из нее публичную звезду, при этом не раскрывая никаких подробностей. Она стала более публичной, чем Соболь, тогда как ее позиции не выросли. Соболь достаточно труслива, и ей ничего не остается, кроме как принять часть руководства», — резюмировал бывший юрист ФБК.

Ранее юрист Илья Ремесло ответил Марии Певчих, ранее раскритиковавшей его тезисы, озвученные в фильме НТВ «Новые русские сенсации»: «Девочки, ведущие на смерть». Он предложил соратнице Алексея Навального урегулировать спорные вопросы и обсудить «фейки» на дебатах.