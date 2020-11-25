Пушкина выразила свое отношение к включению в топ-100 влиятельных женщин

Депутат Госдумы Оксана Пушкина прокомментировала ФАН свое включение в ежегодный список «Би-би-си» 100 самых влиятельных женщин мира. Оксана Пушкина известна активной деятельностью, направленной на защиту прав женщин. Она является одним из авторов законопроекта о профилактике домашнего насилия, соответствующий закон в России пока не принят.

В комментарии Федеральному агентству новостей Пушкина отметила, что включение ее в список сотни влиятельных женщин вызвало в России не только положительную реакцию.

«Британская вещательная корпорация включила меня в список ста самых вдохновляющих и влиятельных женщин, что сразу вызвало бурную реакцию здесь, в России. Кто-то искренне поздравил, а кто-то наоборот стал называть «иностранным агентом» и чуть ли не подозревать в работе на зарубежные спецслужбы. Ранее журнал Glamour назвал меня одной из «женщин года», что тоже вызвало вопросы у коллег. Кажется, нужно пояснить, как я лично отношусь к подобного рода признаниям. Не стану лукавить. Приятно, когда твою работу видят и отмечают на национальном или международном уровне. Но это говорит лишь об интернациональности и важности проблем, которые мы пытаемся решить. Борьба за равные возможности для мужчин и женщин, против домашнего насилия — не только российская повестка, это глобальный тренд. Мир раскален до предела, кажется, стоит поднести спичку и все взорвется. Именно поэтому сегодня так востребован женский взгляд — созидательный, примирительный и конструктивный», — отметила депутат Госдумы.

По мнению Оксаны Пушкиной, список составлялся без привязки к политике.

«В списке BBC помимо меня еще 99 женщин из самых разных стран мира: врачи, общественные активистки, женщины-предпринимательницы… Кого там только нет! Если посмотреть на этот список в целом, становится очевидно, что он сформирован независимо от политической конъюнктуры или отношений между теми или иными странами. Во всех уголках мира есть женщины, которые работают ради позитивных изменений в обществе. И попасть в их число — для меня большая честь», — отмечает собеседница ФАН.

При этом Пушкина отмечает, что впереди еще очень много работы, в том числе в России.

«Говорить о «победах», к большому сожалению, не приходится. В России по-прежнему не принят закон против домашнего насилия, над которым мы трудимся последние четыре года. Аналогичная ситуация с профилактикой инфантицида (преступлений против новорожденных) — бэби-боксы есть, но их работа законодательно не регламентирована. Огромное количество проблем не решаются годами, и я бы с радостью променяла любое звание на возможность выдохнуть и сказать себе: «Наконец мы это сделали, закон принят. Я работаю не ради похвал. Настоящей наградой для меня и моих соратников будет принятие в России закона против домашнего насилия. Это я действительно смогу назвать «победой», причем не своей лично, а общей. Ради этой победы работает большое число людей, чьих имен вы, скорее всего, даже не услышите. Медики, психологи, юристы, волонтеры вместе трудятся ради общей цели, и каждый из них достоин самых высоких наград. Все свои личные достижения я в полной мере делю с ними. С моими единомышленниками!» — подчеркнула Оксана Пушкина.

Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» («Закон о домашнем насилии») является предметом острой общественной дискуссии. Сторонники законопроекта опасаются, что он слишком мягкий, противники считают, что в России отдельный закон о домашнем насилии не нужен. Текущий вариант законопроекта опубликован на сайте Госдумы 29 ноября 2019 года, к нему уже предложено более десяти тысяч поправок.

Оксана Пушкина и художница Юлия Цветкова оказались единственными россиянками, включенными в список телерадиовещательной корпорации «Би-би-си», в котором в разных номинациях были названы 100 самых влиятельных женщин мира за 2020 год.